  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyunu ilk kez Esenler'de sahnelendi
Aktüel

"Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyunu ilk kez Esenler'de sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:43:42 -
"Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyunu ilk kez Esenler'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Yakaza Tiyatrosu, Hale Canat Cürgül'ün kaleme aldığı "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı yeni oyununu, Esenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu'nda ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunda Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman ve M. Sefa Güvenir rol aldı.

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tiyatro salonlarının kapalı kaldığına işaret ederek, "Tiyatro salonlarının yeni yeni hareketlenmeye başladığı bu dönemde, alınan bütün önlemlerle birlikte bizlerle buluştuğunuz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki topluluğu ise Yunus Emre ilahilerini oyun içerisinde canlı olarak seslendirdi.

Daha önce Bana Mahşeri Anlat, Yanık Devrem, Bir Kuyu Üç Yusuf oyunlarını izleyiciyle buluşturan Yakaza Tiyatrosu’nun yeni oyunu "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli dergahında başlayan, Tabduk Emre'nin gönül ikliminde kemale eren manevi yolculuğundan kesitler sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar
Gündem

Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararı Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti. Fransa Cumhu..
Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
Gündem

Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akılalmaz açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan gü..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay