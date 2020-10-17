"Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyunu ilk kez Esenler'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Yakaza Tiyatrosu, Hale Canat Cürgül'ün kaleme aldığı "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı yeni oyununu, Esenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu'nda ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunda Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman ve M. Sefa Güvenir rol aldı.

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tiyatro salonlarının kapalı kaldığına işaret ederek, "Tiyatro salonlarının yeni yeni hareketlenmeye başladığı bu dönemde, alınan bütün önlemlerle birlikte bizlerle buluştuğunuz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki topluluğu ise Yunus Emre ilahilerini oyun içerisinde canlı olarak seslendirdi.



Daha önce Bana Mahşeri Anlat, Yanık Devrem, Bir Kuyu Üç Yusuf oyunlarını izleyiciyle buluşturan Yakaza Tiyatrosu’nun yeni oyunu "Gel Gör Beni Aşk Neyledi", Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli dergahında başlayan, Tabduk Emre'nin gönül ikliminde kemale eren manevi yolculuğundan kesitler sunuyor.