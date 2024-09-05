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Gündem Gel Ebru kızım, gel Dilruba kızım, gelin okuyun!
Gündem

Gel Ebru kızım, gel Dilruba kızım, gelin okuyun!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:30:00 -
Gel Ebru kızım, gel Dilruba kızım, gelin okuyun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yok canım.

“Benim yazımı okuyun” anlamında söylemiyorum, “gelin okuyun” derken..

Sivas Kongresi’nin kararlarını okuyun..

Size öğretmenleriniz, eksik okutmuş olabilir. Atlayarak kısa parçalar halinde okutmuş olabilir.. 

Belki hiç okutmamışlardır.

Belki de, Sivas Kongresi kararları diye, Kemalettin Kamu’dan şiirler okutmuşlardır..

Hem siz okuyun.

Hem de biz tekrarlamış olalım..

Dün 4 Eylül idi.

Biz unutacaktık ki.. Cumhuriyet gazetesi hatırlattı..

“Geleceği Sivas’ta şekillendirdi”..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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