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GEKA, Hestourex’te bölgenin sağlık ve spor turizmini tanıtıyor

Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katılan Güney Ege Kalkınma Ajansı; Denizli, Aydın, ve Muğla’daki sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlarıyla bölgenin sağlık turizmi alanındaki tanıtımını yapıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 11:12
GEKA, Hestourex’te bölgenin sağlık ve spor turizmini tanıtıyor

Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katılan Güney Ege Kalkınma Ajansı; Denizli, Aydın, ve Muğla’daki sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlarıyla bölgenin sağlık turizmi alanındaki tanıtımını yapıyor.


Antalya Anfaş EXPO Center’de bu yıl üçüncü kez kapılarını açan, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli, Aydın, ve Muğla’daki sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlarıyla katıldı. Özel ve kamu hastaneleri, termal otel, yamaç paraşütçüleri, belediyelerin spor kulüpleri ve kliniklerin temsilcileri yurt içi ve yurt dışı alıcı heyetleriyle buluştu. Özellikle de kadınların GEKA’daki standında yapılan kil maskesine ilgi gösterdikleri görüldü. Fuara, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan da katıldı.



"Sağlık turizminde marka"


Pamukkale Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Pamukkale Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Turgay Sehil, Denizli’yi sağlık alanında marka olduğunu göstermek amacıyla fuara katıldıklarını kaydetti.


Dernek çatısı altındaki özel hastaneler, kür, rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı merkezleri olarak fuarda üçüncü kez yer aldıklarını aktaran Zehir, "Fuardaki geri dönüşler bize fayda sağladı. Amacımız Pamukkale’yi sağlık turizminde markalaştırmak ve daha fazla hasta çekmektir" dedi.



"Sağlık turizminin yeri"


Denizli’nin sağlık turizmi alanında Antalya’ya yakın olmasının avantajları olduğunu dile getiren Dr. Zehir, "Antalya’ya gelen turistlerin sağlığa ihtiyacı olan ileri yaş grupların bizim bölgemizde konaklamaları bir fırsattır. Sağlık turizmi gelecekte Türkiye’nin turizminde önemli bir yeri olacaktır. Alternatif turizm çeşitlerinden sağlık turizmini bize yakın olan 3 saatlik mesafedeki büyük popülasyonlara tanıtmak ve sağlığa ihtiyacı olan insanları ülkemize çekmektir, onların tedavilerini burada düzenlemektir. Ülkemizin doğal kaynak ve iklimini kullanıyoruz. Türkiye bu noktada önemli bir destinasyon olabilir" diye konuştu.



"Her yıl sayı artıyor"


Pamukkale markası adı altında 5 yıldır yabancı hasta ağırladıklarını hatırlatan Zehir, "Rehabilitasyona yönelik kaplıca hizmetleri veren merkezleri kurduk. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi de fizik tedavi rehabilitasyon merkezi tamamlanmak üzere. Şimdi Denizli’deki özel ve kamu hastanelerini ekleyerek birkaç yıl içinde 5 bin hastayı bölgede ağırlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Kuşadası’nın termal özelliği"


Kuşadası Naturmed Doğal Tedavi, Termal Kür Merkezi’nin kurucusu, Doğa ve Sağlık Vakfı Başkanı, İntegratif Kür Tıbbı Uzmanı Dr. Yaşar Yılmaz, turizmi çeşitlendirme adına alternatif bir sağlık turizmi merkezi olduklarını söyledi.


İklimi, denizi, termal suları ve doğal güzelliklerinin bir arada olması nedeniyle dünyanın her yerinden sağlık turizmi için insanların geldiğini Türkiye’de sağlık turizminin pilot bölgesi olma konumunda olduğunu kaydeden Yılmaz, "İnsanlar sağlık turizmine geliyor. Bizimki sağlık tatili. Hem bedenini arındırıyor, kilo veriyor, hem yeni bir yaşam tarzı oluşturmak için sağlık eğitimi ve sağlığı koruyan bir hizmet alımıdır. Bu Türkiye’de her yerinde olabilir. Biz Kuşadası’nda iyi bir örneğiz" dedi.


Yılmaz, doğal tedavi ve termal kür merkezlerinin ilerleyen dönemlerde konseptine uygun şekilde sağlık turizmine hizmet etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:12
  1. doğa

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