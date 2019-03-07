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GEKA Aydın, Denizli, Muğla’nın zeytin ve zeytinyağını tanıtıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ‘9.

07 Mart 2019 Perşembe 12:36
GEKA Aydın, Denizli, Muğla’nın zeytin ve zeytinyağını tanıtıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ‘9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda Aydın, Denizli ve Muğla’nın ürünlerini tanıtıyor.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GEKA, Fuar İzmir’de 6-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarında stant açtı. Aydın, Denizli ve Muğla’da antik dönemden beri öncü gıda ürünlerinden olan zeytin ile zeytinyağının markalaşma ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek ulusal ve uluslararası çapta rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen GEKA, tahsis ettiği stant alanında bölgeden bu alanda faaliyet gösteren firma ve kurumların yer almasını sağladı. GEKA stant ile Aydın, Denizli ve Muğla’da bu alanda faaliyet gösteren firma ve kurumların ürünlerinin tanıtımını yapmalarını, ulusal ve uluslararası yeni iş bağlantıları kurmalarını, sektördeki diğer ürünleri inceleyerek rekabet güçlerini artırmalarının yolunu açtı.



Yerli firmalar Arap ülkelerinden gelen heyetler ile görüşecek


Zeytin ve zeytinyağı alanındaki sektör profesyonellerinin bir araya geldiği OLIVTECH 2019 fuarında‘’Oil&Cheese Bar, Ünlü Şeflerin Yemek Şovu, Zeytinyağı Tadım Atölyesi, Zeytinyağlı Sohbetler, Sağlıklı Pazar, IOC UZZ Türkiye Zeytinyağı Yarışması Ödül Töreni, Şarap Tadımları”gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Fuarın 2 gününe de katılım sağlayan yerli firmalar ile İran, Irak, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, Fas ve Cezayir’den gelecek yaklaşık 100 alıcı heyet birebir görüşmeler yapacaklar.


Zeytin ve zeytinyağı sektörünün buluşma noktası olan OLIVTECH 2019, ulusal ve uluslararası pazarlar ile bağlantı kurmak açısından önemli fırsatlar sunuyor.


Fuar 9 Mart 2019 Cumartesi gününe kadar Fuar İzmir’de ziyaretçilerini bekliyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:36
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