Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes nereli? Gedson Fernandes hangi takımda oynadı?
Gedson Fernandes kaç yaşında? Gedson Fernandes oynadığı takımlar hangileri? soruları Galatasaray'ın Gedson Fernandes’ı KAP’a bildirmeye hazırlandığı şu günlerde merak edilir oldu. Peki Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes nereli? Gedson Fernandes hangi takımda oynadı?
Gedson Fernandes kimdir? 9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelen Gedson Fernandes, futbola Portekiz Ligi'nde başladı. São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.
2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.
Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı.Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.
31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu. 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncuya 650 bin avro maaş ödenecek.
Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı?