Gedson Fernandes bunu da yaptı! Beşiktaş'ta yıldızı parlamıştı...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ın elinden kaptığı Gedson Fernandes, Siyah-Beyazlılardan ayrılıyor. 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Ada temsilcisi, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için istediği 10 milyon euroyu ödemeye hazır. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes dönemi kısa sürecek gibi. Sancılı geçen transfer sürecinin ardından Siyah-Beyazlıların Galatasaray'ın elinden kaptığı futbolcu, sezon sonunda yolcu. Gedson Fernandes'in yeni takımı da belli oldu.

Beşiktaş'ın bonservisine 6 milyon euro ödediği Gedson Fernandes kariyerinde yeni bir maceraya yelken açıyor. Bireysel anlamda iyi bir sezon geçiren Portekizli yıldız, yeniden İngiltere Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Avrupa'dan bazı talipleri olan Gedson Fernandes'in Crystal Palace ile söz kestiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, Ada temsilcisiyle anlaşma sağlarken sırada Beşiktaş var. Crystal Palace'ın Siyah-Beyazlılarla temaslara başladığı belirtiliyor.

Beşiktaş, Gedson Fernandes için en az 10 milyon euro talep ederken, Crystal Palace'ın bu rakamı ödemeye razı olduğu kaydedildi. Resmi adımlar ise sezon sonunda atılacak. Son dakika pürüzü çıkmaması durumunda Gedson Fernandes'in 2023-24 sezonu öncesi Beşiktaş'taki ilk ayrılık olması bekleniyor Akşam'a göre; Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 23 maça çıkan Gedson Fernandes 4 asistlik katkı verdi. Oyuncunun Siyah-Beyazlılarla 2026 yılına kadar geçerli kontratı bulunuyor.

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