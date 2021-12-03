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Spor Gedson, Aslan'a dönüyor
Spor

Gedson, Aslan'a dönüyor

Galatasaray'da oynadığı futbolla takdir toplayan ve Fatih Terim'in Ocak ayından itibaren kadroda görmek istediği Gedson Fernandes ile ilgili yönetim Benfica ile masaya oturma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:26:00 -
Gedson, Aslan'a dönüyor

Galatasaray'da oynadığı futbolla takdir toplayan ve Fatih Terim'in Ocak ayından itibaren kadroda görmek istediği Gedson Fernandes ile ilgili yönetim Benfica ile masaya oturma kararı aldı.

Şampiyonluk yarışında zirvenin 14 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da devre arasında yapılacak kadro yapılanması için planlar hazırlandı. Sarı kırmızılarda takıma katılacakların yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de olacak.

Öncelikle performansı yetersiz görülen Gustavo Assunçao gönderilecek ve kontenjanın açılması ile Fatih Terim’in kadroda görmek istediği, sarı kırmızılıları istediği net şekilde kulübüne de ileten Gedson için Benfica ile masaya oturulacak.

Kiralama artı satın alma opsiyonu ya da direkt bonservis ile Fernandes için mesai harcanacak. Takviye sayısını ise ayrılıklar ve sarı kırmızılı oyunculara gelecek teklifler netleştirecek.

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