Gediz’de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından annelere yönelik yaşamı kolaylaştıracak Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri hizmet vermeye başladı.

Bu kapsamda Gediz Belediyesi Hizmet Binası yanı Atatürk Parkına ve Adnan Menderes Yaşam Parkına bebek sahibi annelere yönelik “Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri” yerleştirilerek hizmete açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz Belediyesi olarak ilçemizde yaşamı kolaylaştıracak yeni hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Tamamen bebek ve ebeveyni düşünülerek tasarlanmış kabinlerde alt değiştirme, emzirme gibi ihtiyaçlar konforlu bir şekilde giderilebilecektir. Artık bebekleri ile çarşıya alışverişe ve parka gezmeye çıkan annelerimiz rahatlıkla 11.00-23.00 saatleri arasında Bebek Bakım ve Emzirme kabinlerini kullanabilecekler. İhtiyaç halinde Gediz Belediyesi Hizmet Binası yanı Atatürk Parkı’ndaki Bebek Bakım ve Emzirme Kabini için Gediz Belediyesi Beyaz Masa ile Adnan Menderes Yaşam Parkı’ndaki Bebek Bakım ve Emzirme Kabini için Adnan Menderes Yaşam Parkı girişindeki idari binada bulunan güvenlik görevlisi personelimizle irtibata geçebilirsiniz” dedi.