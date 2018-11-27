Gediz Elektrik'ten İzmir'e yeni MİM

ANKARA (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Özkanlar Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) hizmete girdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçiren Gediz Elektrik, MİM sayısını ve hizmet kalitesini artırarak büyümeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, İzmir’in gelişen ilçesi Bayraklı’da Özkanlar MİM'i açan şirket, şehirde bulunan müşterilerinin işlemlerini daha konforlu ve ferah mekanlarda, kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını hedefliyor.

Manavkuyu Mahallesi'inde bulunan yeni MİM'de, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında fatura tahsilatı konusuna yönelik vezne ve abonelik işlemleriyle ilgili her tür hizmet verilecek.