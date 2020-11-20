Gedikli: Konut projelerimize ilgi yoğun

Akit Ekonomi

Emlak Konut GYO’nun projelerine ilgi yoğun. Projelerinin beğeni topladığını belirten Genel Müdür Hakan Gedikli, “Pek çok talep alıyoruz. Mutlu ve umutluyuz. Ülkemizin gücüne güveniyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuşu.

Başarılı grafik

Pandemi tehdidine rağmen başarılı bir grafik ortaya koyduklarını vurgulayan Gedikli, “Yeni bir rekor kırdık. Üçüncü çeyrekte 8 bin 210 adet ön satış yaptık. 8 dilde hizmet veren çağrı merkezimizle yabancıya satışı arttırdık. 2020’de tüm zamanların en yüksek satış gelirini elde ettik” dedi. “2020 kâr hedefimiz 1.12 milyar TL” açıklamasında bulunan Gedikli, “Haziran ayında hayata geçirilen ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası sayesinde 9 aylık dönemi yıl sonu hedefimizin iki katının üzerinde tamamladık. Ön satış adedimiz 8 bin 210, ön satış tutarımız da 10.34 milyar TL olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.

İlerleme kaydedildi

Gedikli, ayrıca “İlk 9 ayda yapılan satışların yüzde 95’inin sözleşmeleri imzalanmış ve ödeme yükümlülükleri yerine getirilmiş durumda. Satışların yüzde 48’i vadeli, yüzde 52’si ise peşin veya kredili. Yapımına devam edilen 22 adet arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projelerimizde minimum garanti edilen Emlak Konut GYO payı 8 milyar 727 milyon TL’dir. Yıl içerisinde kısmi veya kesin kabulünü yapmayı planladığımız Gelir Paylaşımı Modeli projelerimizin tamamlanma oranı yüzde 75 düzeyindedir” diye ekledi.

Yeşil alanlarla öne çıkacak

Emlak Konut GYO tarafından Ankara’nın ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi yenileniyor. 2023’te restorasyonu tamamlanacak olan mahalle; yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkları, ticari alanlarıyla öne çıkacak. Saraçoğlu Mahallesi’nin farklı tiplerde yapılardan oluşacağına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu bilgileri verdi: “Konutların dışı geniş saçaklar, cumbaya öykünen cephe çıkmalarıyla balkon korkuluklarıyla geleneksel Türk evinin modern bir yorumu olarak tasarlanmış. Bakanlık olarak işe gelenekle moderni harmanlamış bu bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlarımızı hazırlayarak başladık. Yine projemizin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu’nun onayıyla hareket ettik. Üniversite hocalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini aldık. Bu bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 bloğun tamamını koruyoruz. İçerisinde 120 konut, 92 ticaret, 212 ofis ve otel yapısı olacak şekilde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik. Tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Projemizin ilk etabında, içerisinde 16 dükkân, 124 ofis ve otel olacak şekilde yeniliyoruz. Geniş yeşil açık alanlar ile entegre şekilde tasarladığımız bu etapta, Ankara’ya gelen misafirlerimize doğa ile iç içe bir konaklama imkânı sunuyoruz. İkinci etapta, ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara’nın hizmetine sunuyoruz. Tabii bununla yetinmiyoruz. Biyolojik gölet çevresinde yapacağımız rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla, şehrin merkezinde 7/24 yaşayan aktif bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu etapta 70 dükkân ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz. Bu alanların gölete bakan kısımlarını çardaklarla, sokağa bakan kısımlarını ise daha özel gölgeliklerle birlikte tasarladık. Üçüncü etapta ise içerisinde 120 konut ve 6 dükkân olacak şekilde bir yenileme çalışması yapıyoruz. Ayrıca proje alanında bulunan mevcut yolların tamamını iyileştiriyoruz.” Yolları tek şeritli olarak düzenleyerek yaya kullanımını güçlendirdiklerini de kaydeden Kurum, “Saraçoğlu’nda bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle hareket ediyoruz. Burada ikamet edecek vatandaşlarımıza mahalle kültürümüzün yaşatılacağı, çocuk oyun alanlarıyla, yürüyüş parkurlarıyla sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz” ifadelerini kullandı.