Geçti Bor'un pazarı sür kendini Nişantaşı'na! Seçim öncesi muhalif cenaha yanlayan Kadir Çöpdemir dönmeye çalışıyor!

Yıllardır iktidarın nimetlerinden beslenen, AK Parti Belediyeleri'nden onlarca iş alan, etkinliklerde boy gösteren, Cumhurbaşkanlığı'nda sanatçı olarak her defasında ağırlanan Kadir Çöpdemir seçimlere az bir süre kala muhalif cenaha geçmişti. Çöpdemir'in çevresine, "Değişim rüzgarına kapıldık. Anketler açıklandı. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır, yanıltır" diye dert yandığı iddia edildi.

20 yıldır AK Parti iktidarının nimetlerinden beslenen, belediyelerinden ve kültür etkinliklerinden fonlanan Kadir Öpdemir, seçimlere çok az bir süre kala trenden atlayıp muhalif cenaha geçmiş ve 'Değiştirelim, bıktık be' paylaşımı yapmıştı.

Çöpdemir'in etrafındakilere Tarkan'ın ve Cem Yılmaz'ın anketçilerin dolmuşuna bindiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Çöpdemir'in çevresindekilere, "Değişim rüzgarına kapıldık. Anketler açıklandı. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır, yanıltır" diye dert yandığı iddia edildi.

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