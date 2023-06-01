  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Geçti Bor'un pazarı sür kendini Nişantaşı'na! Seçim öncesi muhalif cenaha yanlayan Kadir Çöpdemir dönmeye çalışıyor!
Siyaset

Geçti Bor'un pazarı sür kendini Nişantaşı'na! Seçim öncesi muhalif cenaha yanlayan Kadir Çöpdemir dönmeye çalışıyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-01 17:52:00 - 2023-06-01 17:54:14
Geçti Bor'un pazarı sür kendini Nişantaşı'na! Seçim öncesi muhalif cenaha yanlayan Kadir Çöpdemir dönmeye çalışıyor!

Yıllardır iktidarın nimetlerinden beslenen, AK Parti Belediyeleri'nden onlarca iş alan, etkinliklerde boy gösteren, Cumhurbaşkanlığı'nda sanatçı olarak her defasında ağırlanan Kadir Çöpdemir seçimlere az bir süre kala muhalif cenaha geçmişti. Çöpdemir'in çevresine, "Değişim rüzgarına kapıldık. Anketler açıklandı. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır, yanıltır" diye dert yandığı iddia edildi.

Yıllardır iktidarın nimetlerinden beslenen, AK Parti Belediyeleri'nden onlarca iş alan, etkinliklerde boy gösteren, Cumhurbaşkanlığı'nda sanatçı olarak her defasında ağırlanan Kadir Çöpdemir seçimlere az bir süre kala muhalif cenaha geçmişti. Çöpdemir'in çevresine, "Değişim rüzgarına kapıldık. Anketler açıklandı. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır, yanıltır" diye dert yandığı iddia edildi.

20 yıldır AK Parti iktidarının nimetlerinden beslenen, belediyelerinden ve kültür etkinliklerinden fonlanan Kadir Öpdemir, seçimlere çok az bir süre kala trenden atlayıp muhalif cenaha geçmiş ve 'Değiştirelim, bıktık be' paylaşımı yapmıştı.

Çöpdemir'in etrafındakilere Tarkan'ın ve Cem Yılmaz'ın anketçilerin dolmuşuna bindiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Çöpdemir'in çevresindekilere, "Değişim rüzgarına kapıldık. Anketler açıklandı. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır, yanıltır" diye dert yandığı iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23