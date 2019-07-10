Geçmişten günümüze Modalife Mobilya

Bugün Modalife markalı, yatak odası takımlarından koltuk takımlarına, yemek odası takımlarından oturma gruplarına, çocuk ve genç odası takımlarından yatak, baza ve aksesuarlara kadar pek çok ürün yüz binlerce ailenin evinde mutlulukla kullanılmaktadır.

Modalife Mobilya; her daim modayı takip eden tasarımları, kullanışlı ve fonksiyonel mobilyaları, kaliteyi uygun fiyata sunan yaklaşımıyla sektörünün en büyük ve en sevilen markalarından biri olmayı başarmıştır.

Mobilyacılık sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Modalife Mobilya, ezber bozan yaklaşımlarıyla tüketicisine fayda sağlayacak birçok ilke imza atmıştır.

Modalife Mobilya, ticari misyonunun yanı sıra, sosyal bir misyon da üstelenerek, karlılığını yatırıma çevirmiştir. Ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak için, tüm zorluklara rağmen, yatırımda geri kalmış bir bölge olan Kırıkkale ilini üretim üssü olarak seçmiştir. Yıldan yıla personel ve teknolojik yatırımını geliştirmiştir.

Yapılan her yatırımı anlık değerlendirmeler ile değil, uzun soluklu ve derinlenemesine inceleyen Modalife Mobilya, müşterilerine fabrikandan aracısız satış yapmak suretiyle, kaliteli mobilyayı uygun fiyata sunmaktadır.

Modalife mobilya günümüz teknolojisine verdiği önem ile artık sosyal medya ve internet ortamında müşterilerinin sürekli takipte kalabilmesi amacı ile yeniliklere imza atmaya devam etmektedir.

MODALİFE MOBİLYA VİZYONU

Müşteri memnuniyetli merkezli üretim ve satış anlayışıyla minumum maliyetle maksimum verimlikte hizmet veren ve bünyesinde 15.000 mutlu insan çalıştıran bir dünya markası olmak.

MODALİFE MOBİLYA MİSYONU

İnsan ve doğayla barışık ürünleriyle her gelir grubundan kişilere hizmet veren ve bireyin yaşam kalitesini arttıran evrensel bir şirket olmak.

MODALİFE MOBİLYA HEDEFLERİ

Türkiye’nin en büyük mobilya üreticisi ve zincir mağazalarla en büyük perakendecisi olmak.

Türkiye’nin her yerinde Moda Life kültürü ile mağazalar açmak ve dünyaya açılmak.

Müşterilerimize kaliteyi ekonomik koşullarda sunmaya uzun yıllar devam etmek.

Çalışanlarımız ile birlikte kazanmak ve büyük bir geleceğe sahip olmak.

Üretim ve istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve maksimum sayıda insanı iş sahibi yapmak.

Türkiye’nin Düğün Paketçisi ünvanını Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Düğün paketçisi ünvanına taşımak.