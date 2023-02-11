Geçmişte Erdoğan'ın sıkı destekçisiydi! Murat Belge'ye bak sen hele! Yavaş ol ihtiyar

Soros'un fonladığı t24'te köşe karalayan ve Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir şey yapmayan Murat Belge, depremin ardından yine kafa çıkardı. Geçmişte Erdoğan'ın sıkı destekçisi olan eski Tarafçı Belge, rüya âleminde yaşadığını gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ekonomiyi yönetmekte iktidarın ve bir "ekonomist" olan Reis'in başarılarını seyrettik, değerlendirdik. Şimdi apayrı bir alanda, deprem afetinde ortaya koyduğu ustalığı, beceriyi gözlemliyoruz. Bu kadar devasa olmayan çeşitli alanlarda da benzer durumlarla karşılaşmıştık. Bütün bu bocalamalara rağmen AKP ve Reis iktidarda kalma ölüm kalım savaşını sürdürebilir, sürdürecek fiziksel güç de bulabilir. Ama öyle sanıyorum ki Tayyip Erdoğan'ın biçimlendirdiği bir "Siyasi İslamcı" hareket kariyerinin sonuna gelmiştir."