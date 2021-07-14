Geçmişin ortada Kılıçdaroğlu! 'Doğrucu Davut' gibi konuşma

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Son dönemde gündemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı uçak tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “13 tane uçak mı var, satacağım onları” derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek “Uçakları sattığın zaman devlet yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın neyle, tarifeli uçakla mı” dedi.

Öte yandan uçak tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün yaptığı grup toplantısında AK Parti hükümetini eleştirerek, "Sadece uçakları değil, o milyonluk arabaları da satacağız. 3,5,7 maaş alma işini bitireceğim" ifadelerini kullandı. Ancak bunları söyleyen Kılıçdaroğlu'nun neredeyse tüm sülalesi CHP'li belediyelerden bedava maaş alıyor.

6 akrabası belediyede bankamatik memuru

Kılıçdaroğlu'nun 6 akrabası Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi'nde görevli olarak çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda İsimlerinin Bülent, Can, Eren, Erhan, Gamze ve Yüksel Karabulut olduğu belirlenen akrabaların, Ataşehir'de kurulan "Uzmanlar Bilişim Temizlik" adlı şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nde çalıştığı, işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

70 akrabasını SSK'da işe aldı

Ancak Kılıçdaroğlu'nun geçmişi bunlarla da bitmiyor. Kılıçdaroğlu, yeğenleri ve kuzenleri de dahil 70 akrabasını hiçbir sınava gerek duymadan genel müdürlüğünü yaptığı dönemde SSK'da işe başlatmıştı.