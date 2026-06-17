Geçmişin geleceğe emaneti: Gaziantep Ansiklopedisi tanıtıldı

Gaziantep’in tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına almayı hedefleyen projenin tanıtımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emekliler Lokali’nde düzenlenen programla kamuoyuna sunuldu.



ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET BİRİKİMİ DİJİTAL ORTAMDA YAŞATILACAK



Şehrin binlerce yıllık medeniyet birikimini dijital ortamda erişilebilir, güncellenebilir ve sürdürülebilir bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan proje kapsamında; Gaziantep’in tarihi, kültürü, dili, folkloru, edebiyatı, sanatı, mimarisi, gastronomisi, inanç hayatı, arkeolojik mirası ve yetiştirdiği önemli şahsiyetler bilimsel ölçütler doğrultusunda kayıt altına alınacak.



Araştırmacılar, öğrenciler, öğretmenler, kültür insanları, medya mensupları ve Gaziantep’e ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olması hedeflenen Gaziantep Ansiklopedisi, yeni maddeler ve akademik çalışmalarla sürekli gelişen dinamik bir şehir hafızası platformu olarak hizmet verecek.

Yayın hayatına www.gaziantepansiklopedisi.com adresi üzerinden başlayan platform, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların katkılarıyla kapsamını her geçen gün genişletmeye devam edecek.



ÇEBER: GÖK KUBBEDE İNSAN SESİ DOLAŞTIĞI MÜDDETÇE GELİŞECEK BİR ANSİKLOPEDİ OLACAK



Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Gazi şehrin sahip olduğu güçlü potansiyel ve zengin coğrafi-kültürel mirasa dikkat çeken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi:



“Beni en çok mutlu eden yönü şuydu. Tabii artık teknolojiyi ve imkanları da sonuna kadar kullandığımız için interaktif bir ansiklopedi olacak. Yani bitmeyecek. Sürekli sürekli bu gök kubbede insan sesi dolaştığı müddetçe gelişecek bir ansiklopedi olacak. Ama işte onun o güzelliği sağlayabilmesi için bizim temeli çok sağlam atmamız lazım.”

“BU ANSİKLOPEDİ, GAZİANTEPLİYİM DİYEN YA DA GAZİANTEP’İ SEVİYORUM DİYEN HERKESİN ORTAK ESERİDİR”



Gelecek nesillere şehirle ilgili bilgiye ulaşabilecekleri güçlü bir kaynak bırakıldığını ifade eden Vali Çeber, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Hepimiz burada sorumluluk alacağız. Herkes arşivini, bilgisini kurumsal anlamda kendisinde bulunamayıp da Ankara'dan edinebileceği ve öyle netleştirebileceği hususları ve tüm teknik kapasitesini bu konuda sonuna kadar kullanmak zorundadır.



Şehrimizi yeniden tanıyacağız. Bizim bu kente sorumluluğumuz var. Bunu ödemenin bir yolunu bize gösterdikleri için ve bu çalışma için. Bu ansiklopedi Gaziantepliyim diyen ya da Gaziantep’i seviyorum diyen herkesin işi.”

ÖZGÜLER: HER NOKTASINDA BU ŞEHRİN BİR HİKAYESİ VAR



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler ise ansiklopedi çalışmasının şehir hafızası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:



“Her noktasında bu şehrin bir hikayesi var. Tabii başta Kent Konseyi başkanımıza böyle bir işi yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bütün şehirlerde olan büyük şehirlerde olan ve Gaziantep'te aslında ilk önce Gaziantep'te olması gereken bir şeyi şimdi yerine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir Gaziantepli olmanın vasıflarını, erdemlerini tabii bundan sonraki nesillere biz bu erdemleri iletebilmek için doğru kaynak, doğru bilgi ve harmanlanmış, düzeltilmiş akademisyenler tarafından her noktası incelenmiş şekilde çok güzel şekilde gelecek nesilleri ifade etmek adına böyle bir ansiklopediyi yaptığı için bütün ekibin emeğine sağlık.”



GÜZELBEY: GAZİANTEP ANSİKLOPEDİSİ’Nİ ŞEHRİMİZ ADINA OLUŞTURMA ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ



Lansman programı için seçilen mekânın tarihî ve kültürel özellikleri nedeniyle bilinçli bir tercih olduğunu belirten Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, şunları söyledi:

“Artık bu yeni dönemde keşif dijital çağda dijital ortamda oluyor. Ama bu olurken bilgiye ulaşımın kolay olduğu, fakat doğru bilgiye ulaşımın biraz daha zahmet ve araştırma gereken bir dünyadayız. Bu sebeple biz Gaziantep Ansiklopedisi'ni şehrimiz adına oluşturma çabası içerisindeyiz. Bunun tabii ki bizler geçmişten gelen sürecin bir devamı olarak görüyoruz.”



Şehrin ruhunu yaşatmayı ve bu ruhu gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Güzelbey, sözlerini şöyle tamamladı:



“Bir bilim kurulumuz var, bilim heyetimiz var. Onların hakem kurulumundan geçmeden herhangi bir şekilde madde yayınlanmayacak. Bu istişare kurulumunda yer almak isteyen olan herkese de kapımız açık. Onu da söylemek isterim. Çünkü Gaziantep gönüllülükle millerin bir araya geldiği ve paydaşların arttıkça güçlendiği bir şehir. Biz çünkü bu şehir olarak esasında biraz geride kaldık ama en iyisini yapacağız. Biz Gaziantep Ansiklopedisi’nin uzun soluklu bir süreci olduğunu biliyoruz. Ve bu sürecin de bugün sizlerin de desteğiyle başladığını, bunun hep beraber kabullenerek büyüyeceğini biliyoruz. Bu sadece bu kurumların değil, Gaziantep'in, geçmişten gelenlerin de bu ansiklopedide emeği var. Gelecek kuşakların da bu ansiklopedide emeği olacak. Hepiniz buraya geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Ansiklopedisi’nin ortaya çıkış süreci, bilimsel altyapısı, kapsamı ve hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.



Araştırmacı-yazar Nurel Taner ise yaptığı konuşmada “Gaziantepli” kavramını tarihsel, kültürel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alarak katılımcılara önemli değerlendirmelerde bulundu.