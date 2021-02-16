Geçmişi ve Gerçekleriyle İLKSAN" raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Yeni Akit Ankara

Eğitim-Bir-Sen'in hazırladığı "Geçmişi ve Gerçekleriyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)" raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tüm sorumluluklar raporda ele alındı!

Buna göre, sandığın son 10 yıllık faaliyet raporları üzerinden mali tabloların incelendiğini aktaran Yalçın, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının verileri ile İLKSAN'ın kamuoyuyla paylaştığı sınırlı verilerin karşılaştırılarak analizlerinin yapıldığını belirtti. Ortaya çıkan sonuçlardan bütünsel bir bakış açısı geliştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Yalçın, "Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik, sandığın kuruluşu, amaçları, kayyum yönetiminden yeniden yapılanmaya uzanan serüveni, mali gücünün ne durumda olduğu ve nereye doğru yol aldığı gibi hususların yanı sıra sandığın yönetiminde rol alan aktörlerin sorumlulukları raporumuzda ele alınmıştır” ifadesini kullandı.

İlksan'da nitelikli bir değişim ve yapısal dönüşüm gerçekleşmeli!

Yalçın, İLKSAN'da tespit ettikleri temel sorunlar ile sandığın başarısızlık sebeplerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Eskimiş sistem ve zihniyet, sandığın liyakatli ellerde olmaması, üretim ekonomisi yerine basit faizciliğin tercih edilmesi, saydamlık yerine gizliliğin esas alınarak denetimden kaçılması. 2019 yılı verilerine göre İLKSAN'ın toplamda 1,9 milyar lira varlığı bulunmaktadır. Bunun 1,3 milyarı ikraz alacaklarında, 517 milyonu banka hesaplarında ve 121 milyonu da bina, arsa ve diğer varlık kalemlerinde bulunmaktadır. Sandığın elde ettiği tüm gelirlerinin yüzde 98,5'i faizden oluşmaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak itirazımız, üretimden, yatırımdan kaçan, ülkemiz için neredeyse sıfır istihdam yaratan, milli gelire herhangi bir katkı sunmayan, katma değer oluşturmayan, faiz kısır döngüsüyle zincirlenmiş olan sandığın mevcut tasarımına, işletme sistemine ve yönetim tarzınadır. Zayıf ve güçsüz mali varlığı, yanlış varsayımlarla yanlış işler yapmaktaki ısrarı yüzünden İLKSAN, en başta öğretmenlik mesleğinin imajına zarar vermiştir. İLKSAN'da nitelikli bir değişim ve yapısal bir dönüşüm gerçekleşmelidir."