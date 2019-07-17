Geçmişe ışık tutacak olan arşivi kazandıranlara büyük onur

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu’nun ilk fotoğrafçılarından olan Ahmet Hamdi Bey’in önemli arşivini Kent Müzesine kazandırılmasında pay sahibi olan hayırseverleri onurlandırarak teşekkür belgesi takdim etti.

Özel bir koleksiyonerde bulunan Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey’in negatif film arşivi, müze dostlarının katkılarıyla Turgutlu Kent Müzesi’ne kazandırılmıştı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bu arşivi Turgutlu Kent Müzesi’ne kazandırılmasında emeği geçen hayırseverleri onurlandırarak teşekkür belgesi takdim etti. Kent Müzesi’nden düzenlenen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Müze sorumlusu Mehmet Gökyayla ile hayırseverler katıldı. İlk olarak fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey’in hayatı ve kişiliği ile ilgili bir sunum gerçekleştiren müze sorumlusu Mehmet Gökyayla, Ahmet Hamdi Bey’in Turgutlu ve Manisa bölgesinde Atatürk’ün fotoğrafçılarından biri olduğunu kaydetti. Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Kent Müzesi’nin kuruluş aşamasında isim babalarından biri de benimdir. Mehmet kardeşimiz özellikle gecesini gündüzüne katarak müzeyi tabiri caizse kendi çocuğu gibi büyüttü bu aşamaya getirdi. Tabi burada benimde emeğim büyük. Burası için çok uğraş verdik. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Turgay Şirin’in de büyük katkıları oldu, şimdi bizim ve siz hayırseverlerimizin desteği ile Kent Müzesi geçmişine ışık tutuyor. Bugün Turgutlu’nun bilinen ilk fotoğrafçılarından olan Ahmet Hamdi Bey’in önemli arşivinin kazandırılmasında emeği geçen siz hayırseverlerimize teşekkür etmek için buradayız. Bu arşiv çok önemli bir arşiv. Arkadaşlarımız bazı cam filmleri dijital ortama aktardı ve birazdan sizlerle birlikte bende 1920’li yılların Turgutlu’suna bir göz atacağım. Ben hem şahsım hem de Turgutlu Belediyesi adına bu çok değerli arşivin Turgutlu Kent Müzesine kazandırılmasında ve Turgutlumuzun insanının Turgutlu’nun mirasına sahip çıktığı için ayrıca da teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akın konuşmasının ardından geçmişe ışık tutacak olan fotoğraf arşivini Kent Müzesi’ne kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti. Ardından müze sorumlusu Mehmet Gökyayla, dijital ortama aktarılan cam filmlerin bir kısmını slayt gösterisi ile sunum yaparak 1920’li yılların Turgutlu’su hakkında hayırseverlere ve katılımcılara bilgi verdi.