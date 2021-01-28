Geçmiş WhatsApp sohbetleri Telegram’a taşınır mı? WhatsApp mesajları Telegram’a nasıl taşınır?

WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı zorunlu güncelleme sonrası kullanıcı sayısı gözle görülür bir şekilde artan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği güncelleme sonrası Telegram kısa sürede milyonlarca uygulamaya kavuştu. Yeni kullanıcılarına yönelik bir adım atan Telegram'a geçen vatandaşlar WhatsApp'tan sohbetlerini de taşıyabilecek. NTV’de yer alan haberine göre WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

WhatsApp mesajları Telegram’a nasıl taşınır?

Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp kullanıcıları Telegram’a geçerken sohbetlerini de taşıyabilecek. Peki WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarmak ne yapılması lazım?

WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a taşımak için yapılacak işlemler şunlardır:

1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2- WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin

5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.

Ekim ayında BiP'in kullanıcı sayısı 16 milyon 135 bin 600, WhatsApp'In kullanıcı sayısı 53 milyon 536 bin 80 ve Telegram'ın kullanıcı sayısı 15 milyon 345 bin 200'dü. Kasım ayında BiP yaklaşık 16 milyon, WhatsApp stabil bir şekilde 53 milyon ve Telegram yaklaşık 17 milyon kullanıcıya sahipti. Olayların patlak vermesinden bir ay önce ise BiP'in kullanıcı sayısı 14 milyon 887 bin 200, WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 52 milyon 812 bin 240 ve Telegram'ın kullanıcı sayısı 16 milyon 531 bin 840 idi.

1 Ocak'ta 42 milyondan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp, hızla kullanıcılarını kaybetmeye başladı ve platformun kullanıcı sayısı ilk kez 40 milyonun altına düştü. WhatsApp'ın 11 Ocak'taki kullanıcı sayısı 39 milyon 818 bin 480 olarak açıklandı.