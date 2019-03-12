0553 313 94 23

Geçmeyen siğillere D vitamini enjeksiyon tedavisi yüz güldürüyor

Dermatoloji Uzmanı Doç.

12 Mart 2019 Salı 15:39
Geçmeyen siğillere D vitamini enjeksiyon tedavisi yüz güldürüyor

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen siğillere D vitamini enjeksiyonu olumlu sonuç verdiğini söyledi.


Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, siğil tedavi yöntemiyle ilgili bilgiler verdi. Siğillerin derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen Human Papillomavirüs / HPV olarak bilinen bir virüse ait küçük iyi huylu tümörler olduğunu belirten Ekiz, “Siğillerin şekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişmekle beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedirler. Siğiller direkt kişiden kişiye temasla bulaşır. Nadiren indirerek yollarla bulaşabilir. Siğiller bulaştıktan sonra hemen belirmezler. Kuluçka dönemi aylarca sürebilir. El, ayak tabanı ve düz siğillerin bulaşma riskleri düşüktür. Ancak genital bölge siğillerinin bulaşma özelliği çok yüksektir, bulaşma yolu da cinsel temastır. Siğillerin indirek bulaşma yolları arasında havlu, bornoz terlik gibi giysilerin ortak kullanılması sayılabilir ayrıca havuz, hamam ve kaplıca alışkanlıkları bulaşma riskini artırabilir” dedi.



“Tedavi için sabırlı olmak önemlidir”


Siğillerin tipine, büyüklüğüne ve yerleşim yerlerine göre tedavi şekillerinin değiştiğini kaydeden Ekiz, şu bilgileri verdi:


“Siğil tedavisinin uzun sürebileceği ve sabırlı olmak gerektiği bilinmelidir. Hastanın tedaviye uyum göstermesi ve sadık kalması da tedavide yeri çok önemlidir. Klasik tedavi yöntemleri arasında kriyoterapi (donma tedavisi), elektrokoter, cerrahi eksizyon, salisilik asit, 5-FU, podophyline, imiquimod uygulamaları yer almaktadır. Son dönemlerde diğer tedavilere dirençli siğillerde lezyon içine D vitamini enjeksiyonu ve lazer tedavileri de yapılıyor. Hastanemizde özellikle klasik tedavilere dirençli siğillerde bazen ayrı ayrı bazen de diğer tedavilerle birlikte lezyon içine D vitamini enjeksiyonu ve lazer tedavilerini uyguluyoruz. Diğer klasik tedavilere göre bu yöntemle daha hızlı yanıt alarak tedaviyi tamamlayabiliyoruz. Öncelikle siğil tedavisinin mümkün olduğunu bilmek ve konusunda uzman bir hekimden yardım almak gerekir. Siğil tedavileri kişinin özelliklerine göre değişir ve alternatif yöntemlerin denenmesi ile kalıcı başarıya ulaşılabilir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    1. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    2. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    3. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    4. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    5. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    6. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    7. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    8. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    9. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    10. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    11. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    12. Polis, intihar etmek için nehre..
    13. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    14. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    15. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    16. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    17. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    18. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    19. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    20. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    21. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    22. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    23. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    24. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    25. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    26. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    27. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    28. Adana Demirspor, Elazığspor..
    29. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    30. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü