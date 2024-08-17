Geçmeyen cilt lekelerinin azılı düşmanı! Güzellik sırrı, bebek gibi yapıyor! Faydasını duyan vazgeçemiyor

Cilt lekelerini ortadan kaldırmak için çeşitli bitkisel tarifler, tüyolar ve ilaçlar araştırılıyor. Özellikle tatil döneminde artış gösteren lekelere çözüm bulmak oldukça zorlayıcı hale gelebilir. Suna Dumankaya, sosyal medyada paylaştığı önerilerinde cilt lekeleri için faydalı bir maskeden söz etti.

Doğal malzemeleri içeren bu tarifte en önemli ürün elbette ki kabak. Kabak maskesi ciltte bulunan izleri, sivilceyi ve akneleri giderebilir. Suna Dumankaya'nın önerdiği bu tarif cildi derinlemesine temizleyerek parlaklık kazandıracaktır.

Yemeklerde sıkça kullanılan kabağın cilt bakım ürünü olabildiğini biliyor muydunuz? Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olan kabak cilt sağlığını desteklemek için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Kabak, yüksek miktarda beta-karoten ve C vitamini içerir. Bu antioksidanlar cilt problemlerini önlemeye yardımcı olur ve erken yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ayrıca ciltteki pigmentasyon sorunlarını azaltmaya ve cilt tonunun daha eşit görünmesine yardımcı olabilir.

Kabak, potasyum ve sudan zengin olduğu için cildin nemlenmesine yardımcı olur. Nemlendirici özellikleriyle cildi yumuşak ve pürüzsüz tutar. Kuru ve kaşıntılı ciltler için rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Özellikle A vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ciltteki yağ üretimini dengelemeye yardımcı olur ve akne oluşumunu azaltabilir. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki kızarıklık ve iltihapları yatıştırır. Kabak maskeleri, tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir ve cildin daha temiz ve taze görünmesini sağlar.

Malzemeler

- 1 çorba kaşığı süzme yoğurt

- 1 tatlı kaşığı bal

- 3 damla limon suyu

- 1 yemeklik kabak

- 1 çay kaşığı karbonat

Çiğ kabağı haşladıktan sonra tüm malzemelerle birlikte blenderdan geçirebilirsiniz. Hazırladığınız maskeyi cildinize iyice sürüp bekletin. Bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Ekstra kuru bir cilt yapınız varsa, nemlendirici kullanabilirsiniz.