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Gündem Geçit verilmiyor! 5 fabrika kapatıldı
Gündem

Geçit verilmiyor! 5 fabrika kapatıldı

Tekirdağ'da çevre izin belgesi olmadan çalışan, 5 fabrika 450 bin lira ceza uygulanarak kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:31:00 -
Geçit verilmiyor! 5 fabrika kapatıldı

Trakya'da Ergene Nehri ile önemli kollarından Çorlu Deresi başta olmak üzere atıklarıyla dereleri ve çevreyi kirleten tesislere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kapatma ve para cezaları uygulanıyor. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğinin ardından Tekirdağ'da denetimler daha da sıklaştırıldı. Müdürlük, 41 personelden oluşan 13 ekiple, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde, 'çevre izin belgesi' olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen 5 fabrika kapatılarak, tesis başına 90 bin lira ceza uygulandı. Tesislerin çevre izin belgesini almaları halinde faaliyetlerine başlamasına izin verileceği belirtildi.

5.5 yılda 58 milyon TL ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin son 5.5 yılda yaptığı 7 bin 334 denetimde, arıtma tesislerini çalıştırmayıp, kirli su bırakan ve diğer atıklarla çevreyi kirleten tesislere toplam 58 milyon 262 bin 194 lira para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 5 ayında ise uygulanan para cezası 8 milyon 975 bin 675 lira oldu.

"Eksikleri olan ve çevreyi kirletenlere ceza uygulanıyor"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yapılan denetimlerde atık su arıtma tesislerinden denetim amaçlı numuneler alınıyor. Eğer baca emisyonu varsa baca emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çıkan emisyon ölçümleri ve atık su analizlerine göre eğer limit değerlerinde aşım varsa idari para cezası uygulanıyor. Eksikleri olan ve çevreyi kirletenlere ceza uygulanıyor. Çevre kirliliğinde eğer tedbir alınmazsa, kirlilik devam ederse, bu kirlilik doğa ve ekosisteme zarar vermesi durumunda kapatmaya varan idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

Müşterek arıtma avantaj sağlayacak

Bölgede evsel ve endüstriyel toplam 350 atık su arıtma tesisi bulunduğunu ifade eden Tohumcu, "Bunların yarıdan fazlasını endüstriyel atık su arıtma tesisleri oluşturmakta. Yine bölgemizde devam eden müşterek atık su arıtma tesisleri var. Müşterek atık su arıtma tesislerinin bitirilmesiyle münferit arıtmalar, bireysel arıtmalar yerine müşterek merkezi atık su arıtma tesislerine bırakacaktır. Bireysel arıtmaların işletmesi, maliyeti, bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bütünleşecek olan merkez arıtmanın işletmesi daha kolay olacaktır, kontrolü daha kolay olacaktır. Her konuda avantajı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Haso

İzinleri sadece belgeye dayandırmak çok yanlış.Belgesi olanda çevreyi kirletiyor.Kriter,kim kirletiyor kim kirletmiyor fiziki denetim olmalıdır.Kurallar paraya bağlandığından,asıl amaç düzen değil para olduğundan parayı veren kirletsin,parayı vermeyeni bitirin.
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Onubunu Bilmeyen

Nehirler ve deniz kiyi alanlari her hafta egitilmis belediye personel tarafindan monitoring denen inceleme ile kontrol edilmesi lazim. Atik su örnekleri alinir ve laboratuvarda analiz edilir. Ondan sonra hangi fabrika, sirket nereyi nasil kirletiyor diye kanunen dava acilir ve cezalar kesilir. O kaddarr! Ve hakikatten bu kadar basit. Ama bakmadinmi yapmadinmi kar yapma derdinde fabrikaci cevreye mevreye bakmaz.
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