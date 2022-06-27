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Teknoloji Geçit törenine Bayraktar TB2 SİHA damgası
Teknoloji

Geçit törenine Bayraktar TB2 SİHA damgası

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından milli ve özgün olarak üretilen "Bayraktar TB2 SİHA", Cibuti’deki geçit töreninde görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 19:04:00 - 2022-06-27 19:04:56

Cibuti’nin bağımsızlığının 45. yıldönümü münasebeti ile yapılan geçit töreninde çok sayıda kara aracının yanında iki adet Bayraktar TB2 kanadındaki MAM-L mühimmatı ile birlikte geçiş yaptı.

Baykar'dan açıklama

Baykar'dan yapılan açıklamada, ''Dost ve kardeş ülke Cibuti’nin 45'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutlarız'' denildi.

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