Geçit törenine Bayraktar TB2 SİHA damgası
Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından milli ve özgün olarak üretilen "Bayraktar TB2 SİHA", Cibuti’deki geçit töreninde görüldü.
Cibuti’nin bağımsızlığının 45. yıldönümü münasebeti ile yapılan geçit töreninde çok sayıda kara aracının yanında iki adet Bayraktar TB2 kanadındaki MAM-L mühimmatı ile birlikte geçiş yaptı.
Baykar'dan açıklama
Baykar'dan yapılan açıklamada, ''Dost ve kardeş ülke Cibuti’nin 45'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutlarız'' denildi.