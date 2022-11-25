Geçinemiyoruz, aç kaldık!

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri Ankara’ya karabasan gibi çöken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tepkiler çığ gibi artıyor. Gelen eleştirilere cevap veremediği için ABB Meclis toplantılarına bile düzenli olarak katılmayan Yavaş, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan Ankara Özel Halk Otobüsü esnafı tarafından protesto edildi.

Yolcu başına ücret alan ve taşıdıkları yolcuların yüzde 60’ının ücretsiz olduğunu ifade eden otobüsü esnafı, aldıkları paranın yetmediğini, düşüm maaşlar sebebiyle çalıştırdıkları şoförlerin iş bıraktığını, geçinebilmek adına eşlerini temizliğe gönderdikleri söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde kontak kapattı.

Eşimiz temizliğe gidiyor

Eyleme katılan bir esnaf burada yaptığı açıklamada, “Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Biz çaresizliğin altından kalkamıyoruz. Bizim çoluğumuz çocuğumuz ne yiyecek? Arabamıza yakıt alamıyoruz. Her gün bin lira zararla kontak kapatıyoruz. Ayda 30 bin lira kaybımız var. Benim hanımım günü birlik evlere temizliğe gidiyor. Böyle bir düzen var mı?” diyerek, CHP’li yetkililere seslenerek, kiralama yapılmasını talebinde bulundu.

Verdiğiniz sözleri tutun

Daha önce de, “İyi Parti Gurup Başkan vekili Adnan Beker’in, ‘bu iş zam değil ama kiralama ile olabilir’ sözleri üzerine eylemlerine son verdiklerini hatırlatan esnaf, o gün verdiğiniz sözü yerine getirin. Bu esnafı, o gün verdiğiniz sözle çalışmaya ikna ettik. AÖHO Oda Başkanı Kurtuluş Kara ile Adnan Beker bu işi yapamıyorsa istifa etsin” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan randevu talep eden Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara’nın açıklamasının ardından halk otobüsçüleri, yaklaşık bir saat bekledikleri belediye binası önünden ayrıldı.