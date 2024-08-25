Geçim bahane içim şahane

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Delege pazarlıkları ve kirli para iddialarının gölgesinde Genel Başkan seçilen, düzenlediği “geçinemiyoruz” temalı mitinglerle yoksul tabana göz kırpan CHP lideri Özgür Özel, oturduğu koltukta günü gün ediyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı bahane ederek günlerce Fransa’da tatil yapan ve belediye kasasından yüz binlerce avro ödenerek kiralanan tarihi saraylarda rakının ve beyaz şarabın su gibi aktığı işret alemlerinde eğlenen CHP Lideri Özgür Özel, şimdi de İstanbul’da lüks bir alkollü balıkçıda görüntülendi.

Hani ayağın kırıktı

Geçtiğimiz günlerde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile içkili bir mekânda yemek yediği sırada çıkan arbedede ayağının kırıldığı öne sürülen Özel’in bu defa da kırık ayakla Anadolu Hisarı’nda bulunan bir balıkçıda içkinin su gibi aktığı bir kutlamaya katıldığı belirtildi. Cuma akşamı terör sevici şarkıcı bozuntusu Suavi’yi ziyaret eden Özel’in akabinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik’le birlikte Hisar Balıkçısı’na gittiği, orada bulunan kalabalık bir gruba dâhil olarak içki kadehleri arasında saatlerce eğlendiği ifade edildi. Önceki gün gazeteci Levent Gültekin ile yaptığı görüşmede “Genel Başkan olduktan sonra dışarıda takılmıyorum” ifadelerini kullanan ve her fırsatta “ya geçim ya seçim” diyerek açlık edebiyatı yapan Özgür Özel’in görüntüleri infiale sebep olurken, kamuoyunda “sokakta geçim, tenhada içim” eleştirileri geldi.

Şaraplar su gibi aktı

Sürekli içkili eğlencelerde görüntülenen CHP lideri Özel’in aymaz tavrını Akit’e değerlendiren Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şunları dile getirdi: “Ya geçim ya seçim’ diye mitingler yapan, ‘ülke bitti, çöktü, yangın yerine döndü’ diye her gün kameralar karşısında nara atan Özgür Özel’e bakıyoruz; maşallah bir hafta Paris’in en lüks otel ve balo salonlarında keyifte, diğer hafta Türkiye’nin en lüks ve pahalı restoranlarında neşede… Yani, Paris’te ‘after party’ eşliğinde şaraplar viskiler, Türkiye’nin en lüks balıkçılarında Mozart’ın senfoni orkestrası eşliğinde rakılar mezeler… Özgür Bey akşam kafayı çekip hükümet istifa diyor, sabah ayılınca da ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım beni karıştırmayın diyor…Şaka gibi değil mi?”

Nasıl olsa hesap soran yok

Bir yandan emeklilerin ve asgari ücretlinin hakkını savunduğunu söyleyen, diğer yandan içkinin gırla gittiği eğlencelerde boy gösteren Özel’in ikiyüzlü tavrını eleştiren Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “Daha önce CHP’nin tıpkı yılan gibi sadece kabuk değiştirdiğini söylemiştik. Çünkü CHP’de değişen bir şey yok. Dünyayı kurtaran adam ‘Piro Kemal’ gitti, ‘Yancı Özel’ geldi. Açlık edebiyatı yapıp da günlüğü 50 bin dolar olan otel odalarında oturan genel başkandan, şimdi de o meyhane senin, bu meyhane benim turları atan bir genel başkana şahit oluyoruz. Nasılsa koşulsuz ve kayıtsız bağış yapan oligarklar var ve hesap soran da yok. Tabiri caiz ise ne verirse yiyen, ‘tuvalet terliği bile olsa’ tamam diyen bir kitlesi de var. Özgür Özel’in gece hayatı, eğlenceye, alemlere ve alkole düşkünlüğü, söyledikleriyle yaşadıkları tezatlıklar, halka gelince garibanlık edebiyatı ama kendilerine gelince gecelere akmalar, har vurup harman savurmalar, limitsiz yurt dışı gezileri ve eğlenceleri. Bunun sonucu sadece ayağını kırmış olması bile ucuz atlatılmış bir hadise kendisi için. Hülasa CHP’de sadece isimler değişir, zihniyetin ise değişeceği yok.”

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