Geçici işçiler kadroya alınacak mı? Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı mı?

Geçici işçilerin çalışma sürelerinin yanında kadroya alınıp alınmayacakları merak konusuydu. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması geldi. Alınan kararların emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi. Peki Geçici işçiler kadroya alınacak mı? Geçici işçilerin çalışma süreleri uzatıldı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplu iş sözleşmesindeki geçici işçilerin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Selçuk, "Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun." dedi. Geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.