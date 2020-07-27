  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Geceye damga vuran açıklamalar: Özer Hurmacı bize ihanet etti

Bursaspor'un Adana Demirspor'a 4-1 kaybettiği play-off maçının ardından konuşan yeşil beyazlı ekipteki oyuncular Özer Hurmacı'yı ihanet ile suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 00:23:00 -
Geceye damga vuran açıklamalar: Özer Hurmacı bize ihanet etti

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Bursasporlu oyuncular Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer, Özer Hurmacı'yı ihanetle suçladı.

Bursapor, TFF 1. Lig Play-Off Yarı finalinde Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig şansını kaybetti. Maçın ardından Bursasporlu futbolcular takım arkadaşları Özer Hurmacı'yı ihanetle suçladı. Futbolculardan Keremcan Akyüz, “Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde. Herkes öğrenir zaten. Oynayıp oynamamak önemli değil. Bu kadar büyük kulübün alçakca bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. İnanamıyorum. Kendi içimizden ama isim vermek istemiyorum” dedi. Ardından Anıl Karaer ise, "Buraya kadar çok zor şartlarda geldik. Bize inanan taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Dün akşam bir olay yaşadık. Özer Hurmacı oynamadığı için dün akşam kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından Özer Hurmacı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı