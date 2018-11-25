Gecesini gündüzünü engellilere adadı

Kahramanmaraş'ta yaşayan antrenör Osman Çullu'nun engellilere olan sevdası resmiyetten uzak kişisel gayretleriyle 1984'te başladı. Engelliler antrenörlüğüne de 1993'te başlayan Çullu'nun bu mücadelesi Kahramanmaraş ile sınırlı kalmayıp milli takıma, oradan da yurt dışına kadar taşındı.

28 yılda 3 kez Paralimpik Oyunlar'da, 5 defa Dünya Şampiyonası'nda, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 3 defa Akdeniz Oyunları'nda, 13 kez uluslararası turnuvalarda, 1 defa da Karadeniz Oyunları'nda görev alan Çullu, hem milli takıma Kahramanmaraş'tan 15 sporcu kazandırdı hem de bu sporcuları 30 ülkede yarışlara götürdü.

Çullu, başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu yetiştirirken, Ali Uzun, İsmet Ayık, Özlem Baykız, Numan Çam, Sena Kutlu, Kurtuluş Mustafa Kök, Mustafa Yılmaz, Ayşe Ceylan Üzüm, Ahmet Karagün, Kemal Ergün ve Fuat Özsaatçi gibi isimleri de milli takıma kazandırdı.

- "İnşallah başarılı çocuklar çıkaracağız"

Böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 kez diyalize giren Çullu, ailesinden de aldığı destekle, boş kalan zamanını gece gündüz demeden engellilere adıyor.

Osman Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldan beri engellilerle beraber çalıştığını söyledi. Milli takıma çok sayıda sporcu yetiştirdiğini dile getiren Çullu, çeyrek asırdır da bu işi severek yaptığını belirtti.

Emekli olan ve bu işi bir ücret talep etmeden yaptığına dikkati çeken Çullu, "Çünkü hiçbir engelliden para almak işime gelmiyor. Hayatımı engellilere adamış biriyim. Hayatımın sonuna kadar da devam edeceğim." dedi.

Günlerini engelli çocuklarla geçirdiğini, bu konuda ailesinin büyük desteği bulunduğunu belirten Çullu, şunları kaydetti:

"Hayatımı engellilere adadığım için kendimi de hiç önemsememişim. Doktorlardan bile kaçmışım. Yüksek şekerim vardı. 2012 Londra Olimpiyatları'ndan döndükten sonra bir kontrol için doktora gittim. Muayenede doktor 'Böbrekler bitmiş.' dedi. O yıldan beri haftada 3 kez diyalize giriyorum. Ama diyalizi umursamıyorum. Hayatım böyle geçip gidiyor ama benim için hayatın önemli kısmı engelliler. İnşallah başarılı çocuklar çıkaracağız."

- "Hayatımı engellilere vakfettim"

Beytullah Eroğlu gibi şampiyon sporcu yetiştirdiğini, şimdi de Sevilay Öztürk'ü dünya şampiyonluğuna hazırladığını dile getiren Osman Çullu, engellilerle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çullu, Türkiye'de ilk kez Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya getiren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

"Hayatımı engellilere vakfettim." diyen Çullu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşim emekli olduktan sonra tekrar işe başladı. Çocuklarımız okuyordu. Bütçemiz yetmeyince eşim böyle bir fedakarlık yaptı. Ona 'Ben çalışıyorum.' dedim. Eşim de 'Ben senin engellilerle mutlu olduğunu görüyorum. Sen onları geleceğe hazırla, ben çalışırım.' dedi ve böyle çalışmaya devam ediyoruz. 28 yıldır tek kuruş maaş almadan engellilere hizmet veriyorum. Gecem gündüzüm onlara ait. Her şeyim onlarla ilgili."