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Gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu! Şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı

İstanbul'da polis ekipleri ile takip ettikleri şüpheliler arasında çatışma çıktı. Olayda bir şüpheli yaralanırken, toplam üç şüpheli de gözaltın alındı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:53
Gecenin sessizliği silah sesleriyle bozuldu! Şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı

İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi’nde polisin dur ihtarına uymayan üç şüphelinin bulunduğu aracı takip eden ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Araç değiştirerek kaçmak isterken yakalandılar

Saat 00.30 sıralarında şüphelenerek bir süre takip ettikleri aracı Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi üzerindeki Alaca Sokak’ta gören polis ekipleri araç içindeki üç şüpheliye yaklaştıkları sırada başka araca binerek Atalay Caddesi üzerinden Fatih Caddesi istikametine kaçmak isteyen şüpheliler polise ateş açarak kaçtıkları sırada karşı yönden gelen vatandaşın otomobiliyle kafa kafaya çarpıştı. Polislerin verdiği karşılık sonucu bir şüpheli hafif yaralı olmak üzere toplam üç şüpheli gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymadılar

Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre bir çok suçtan sabıkası bulunan üç şüpheli polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtıkları sırada araç değiştirdiler ve polise silahla ateş açarak kaçmak istediler. Polisin verdiği karşılık sonucu gözaltına alınan şahıslar ifade işlemleri için en yakın karakola götürülürken olayın yaşandığı nokta güvenlik çemberine alındı. Her taşın altına bakan ekipler en küçük ayrıntıyı bile atlamadı. Çevre güvenliğini alarak işe başlayan polis ekipleri şüphelilerin araçlarında ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş mermi kovanları ve şüphelilerin araçları incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:53
  1. İstanbul’un Ataşehir ilçesi
  2. polisin dur ihtarı
  3. Emniyet güçleri
  4. Asayiş Şube Müdürlüğü
  5. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri

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