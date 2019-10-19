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Gecenin adamı konuştu: Umarım arkası gelir

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 2 gol birden atan Florin Andone açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:44
Gecenin adamı konuştu: Umarım arkası gelir

Çok mutlu olduğunu kaydeden Andone, "Gerçekten ihtiyacımız olan 3 puandı. Milli takım, döndük, ilk maç. 3 puan kazanmamız gerekiyordu, bunun özlemi içindeydik. Taraftarımızla birlikte 3 puan aldık. Ben de goller attığım için mutluyum, umarım bu gollerin arkası gelir" dedi.

2 golle birlikte güven kazandığını da söyleyen Rumen oyuncu, "2 gol çok önemliydi benim için. 3 puan önemli ama attığım 2 gol de benim bireysel güvenim açısından çok önemliydi. Ümit ediyorum ki gollerimiz devam ettiririm" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:44
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