Geçen yıl 5 bin 380 hektar yanmıştı, bu yıl sadece 42,2 hektar

Bursa'da yanan ormanlık alan bir yılda yüzde 99,2 azaldı. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ın basın toplantısında paylaştığı verilere göre kentte 2025'te Gürsu, Kestel ve Harmancık başta olmak üzere 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alan zarar görürken, 2026'da yangın sayısı 46'ya, zarar gören alan 42,2 hektara geriledi. Yangın sayısındaki düşüş yüzde 47,7'yi buldu.

Bölge müdürlüğüne bağlı Bursa, Yalova ve Bilecik'in tamamında tablo daha ağırdı: üç ilde 2025'te 129 orman yangını çıktı, 16 bin 900 hektar alan zarar gördü. Şahan, toplantıda yangınla mücadele kapasitesini, teknolojik imkanları ve yanan alanların yeniden ormanlaştırılmasını anlattı, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

TB2'ler çakmak ateşini bile yakalıyor

Şahan, EFIS raporları ve FIRMS verilerine göre Türkiye'nin yangınla mücadelede dünyada birinci sırada olduğunu ifade etti. Son 10 yılda yangınların yüzde 86 ile yüzde 94 arasındaki bölümünün insan kaynaklı çıktığını aktardı.

Yenişehir'de konuşlu Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Şahan'ın anlattığına göre ormanları 24 saat havadan gözetliyor; sistem "daha henüz bir duman olmadan bir çakmak ateşini bile yakalayabilmekte" ve en yakın ekibe bilgi vererek müdahaleyi harekete geçiriyor. Şahan, "Dünyada İHA teknolojisini kullanan ilk iki ülkeden bir tanesiyiz" dedi. İhbar ile ilk müdahale arasında yaklaşık 10 dakika bulunuyor; yangın kontrol altına alındıktan sonra da ekipler, sahadaki duruma göre yaklaşık 1 veya 2 gün gözetlemeyi sürdürüyor.

Bölge müdürlüğünün envanterinde 57 arazöz, 15 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 13 greyder, 6 ekskavatör, 4 helikopter ve 2 İHA yer alıyor; Şahan, bu yıl 2 uçağın da gelmesini beklediklerini söyledi. Mücadele, 269 mühendis, 45 muhafaza memuru, 205 memur ve 835 işçiden oluşan bin 663 personel ile 7 bin 742 orman yangın gönüllüsüyle yürütüldü.

Yanan alan imara açılamaz, tohum ve fidan dikiminde yüzde 90 başarı

Şahan, yanan alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir yıl içinde ormancılık bilim ve teknikleriyle yeniden ormanlaştırıldığını, zarar gören ağaç türüne, toprak yapısına ve iklim şartlarına göre alana tohum serpildiğini ya da fidan dikildiğini belirtti: "Yanan alandan hiçbir surette imara açılamaz ve başka bir amaçla kullanılamaz. Bunun net olarak burada tekrar sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum."

2025'te yapılan tohum ve fidan dikiminin yüzde 90 başarılı olduğunun tespit edildiğini, bunun kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyleyen Şahan, fidanların 5 yıl boyunca bakımının yapıldığını, bir alanın eskisi gibi orman olmasının ise 15-20 yıl sürdüğünü kaydetti. "Yangında zarar görmüş alanlardan 1 metrekarelik bir alanı bile işlemsiz bırakmıyoruz" diyen Şahan, kayalık ve ulaşılması zor alanlara dronla kızılçam tohumu attıklarını, bu yöntemin de çok başarılı olduğunu gördüklerini aktardı.

11 Kasım'da 28 noktada fidan dikimi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da Bursa'da 28 farklı noktada tören düzenlenecek. Şahan, törenlerde 42,2 hektarlık alanı ağaçlandırıp 48 bin 500 fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Törenlerin okullar ve vatandaşlar dahil herkese açık olduğunu vurgulayan Şahan, "Ben de bir fidan dikmek istiyorum diyen herkesi bu anlamlı programa bekliyoruz" dedi.

Şahan, 2026'da Bursa ili için 3,5 milyon fidan ürettiklerini aktardı. İlk fidanların 11 Kasım'da dikilmesinin ardından kış dönemi boyunca bu fidanların Bursa, Bilecik ve Yalova'nın değişik alanlarında toprakla buluşturulması hedefleniyor.