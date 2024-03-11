Geçen hafta zirve yapan altın tekrar uçuşa başladı!

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftayı yükseliş ivmesiyle kapattı. Yeni haftaya da yükselişle giren altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın ve altın treni kaçtı mı? Ons tarihi rekorları kırdı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2400 lira seviyelerine dayandı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 11 Mart Pazartesi günü altın fiyatları.

Altın piyasasında yükselen seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta rekor kırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.234,01 TL'den, çeyrek altın 3.866 TL'den, yarım altın ise 7.779 TL'den kapanış yaptı.

Peki 11 Mart 2024 Pazartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.9690 TL / 33.2470 TL

Euro alış satış: 35.7890 TL / 36.2760 TL

Sterlin alış satış: 41.8240 TL / 42.6630 TL

11 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,0035 TL / 32,0070 TL

Euro alış satış: 35,0563 TL / 35,0853 TL

Sterlin alış satış: 41,1577 TL / 41,1900 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.243,41 TL / 2.243,86 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.178,92 Dolar / 2.179,25 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.939 TL / 4.052 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.902 TL / 8.104 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.902 TL / 16.522 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.175,63 TL / 39.097,04 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 15.747,45 TL / 16.164,89 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 11 MART 2024

Gram altın alış satış : 2382.88 TL / 2428.89 TL

Çeyrek altın alış satış: 3903 TL / 4049 TL

Yarım altın alış satış: 7830 TL / 8097 TL