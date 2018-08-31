Gecekondu okulunu koleje çevirdiler

17 Eylülde ilk ders zili çalarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Öğrenci ve velilerin okul belirlemesinde kalite arayışları devam ederken, Ankara Altındağ’da bir devlet okulu, okul müdürü Ramazan Kilim’in çabası ve esnafın katkılarıyla özel okullara parmak ısırtacak seviyeye ulaştı.

HER ŞEY 2015 YILINDA BAŞLADI

Altındağ ilçesinin gecekondu semtlerindeki Hacı Bayram Devlet Ortaokulu’nun özel okullara parmak ısırtan başarı hikayesi okul müdürü Ramazan Kilim’in göreve getirilmesiyle başladı. Okul müdürü Kilim’in 2015 yılında göreve başladığında, öğrenci velilerinin çocuklarını bu okula göndermedikleri, okulda öğrencilerin oturacağı sıraların yıpranmış, öğretmenler odası olmayan, toplantı yapacak bir salonlarının bulunmadığı, öğretmenlerin isteksiz, verimsiz çalıştıkları bir yapısı vardı. Müdür Kilim ilk olarak öğrencileri ve ailelerini önemsediğini onlar için mücadele edeceğini anlattı.

HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Öğrencilerin oturacakları sırası dahi bulunmayan, duvarları boyasız, deney tüpleri olmayan, tebeşir tozu kaplamış kara tahtaları ile öğrencilerin eğitim alamayacağı bir okul hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla adeta yeniden hayat buldu. Okulun ilk olarak badana boyası yapılarak, bazı salonlar duvar kağıdı ile kaplandı. Ardından, 150 kişilik bir konferans salonu (60 bin TL), bir proje odası (14 bin TL), iki tane öğretmenler odası (15 bin TL), bir rehberlik odası (8 bin TL), birçok amaçlı salon (15 bin TL), bir fen laboratuvarı (28 bin TL), bir teknoloji tasarım atölyesi (20 bin TL), 1 müzik atölyesi (25 bin TL) olmak üzere yaklaşık 250 bin TL’ye varan yardımla okul yeniden inşa edildi.

EN TEMİZ OKUL UNVANINI ALDI

Okulun yeniden inşasından sonra 1 burslu öğrencisi olan okul, şu an 50 öğrenciye çıkarılırken, 5 Anadolu yada fen lisesine giden öğrenciden şu an yüzde 80 aşan bir başarıyı yakaladı. Ankara ilinde beyaz bayrak alarak en temiz okul ünvanını elde etti. Okul müdürü Kilim öğrenci ailelerinin dar gelirli olduğunu belirterek, “Bizler Altındağ’daki dar gelirli bu çocukların, Çankaya semtindeki özel okullarda okuyan öğrencileri nasıl geçerek en iyi okullara gideceklerini, en basiti hayal kurmayı ve bunu gerçekleştirmesini öğrettik. İnanın devlet okulunda özel okul kalitesi nasıl yakalanır bunu gösterdik yeter ki size insanlar inansın ve güvensin gerisi Allah’ın izniyle geliyor” dedi. 17 Eylülde ilk ders zili çalarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Öğrenci ve velilerin okul belirlemesinde kalite arayışları devam ederken, Ankara Altındağ’da bir devlet okulu, okul müdürü Ramazan Kilim’in çabası ve esnafın katkılarıyla özel okullara parmak ısırtacak seviyeye ulaştı.

MEYVELERİNİ VERDİ

Yeniden hayat bulan ve özel her alanda özel okulları aratmayan Altındağ Hacı Bayram Ortaokulu yapılan yatırımların ardından son iki yılda yapılan merkezi sınavlarda geçen sene 3 tane TEOG Türkiye 1’incisi, bu sene yapılan Liselere Yerleştirme Sınavında (LYS) yüzde 85 başarı yakalayarak, ilçedeki öğrenci velilerinin dikkatlerini üzerine çekti. Bu başarının oluşmasında okul yönetimi ve öğretmenlerinin katkıları gerçekten inanılmaz derecede yüksek. Okulun müdürü Ramazan Kilim ve Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Aşçı, öğretmenler ve öğrenci velilerini dinlediğimizde, devlet okulunda da özel okul kalitesinin nasıl yakalandığını, olmayan parayla nasıl imkanlar yaratıldığı açıkça ortaya çıkıyor.