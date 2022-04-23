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Dünya Gece yarısı Zelenski'ye seslendi! Putin 5 şartını açıkladı
Dünya

Gece yarısı Zelenski'ye seslendi! Putin 5 şartını açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Vladimir Putin de savaşın başındaki taleplerinden vazgeçmiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebileceğini belirten Putin, gece yarısı yaptığı açıklamada 5 şart öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 12:18:00 -
Gece yarısı Zelenski'ye seslendi! Putin 5 şartını açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 59 gün geride kaldı. Son olarak Rusya cephesi, stratejik bakımdan çok önemli görülen Mariupol'u ele geçirdiğini duyurdu.

İstanbul'daki müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında da bir görüşme olabileceği ifade edilmişti.

Putin konuya ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e yaptığı açıklamada, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması karşılığında Zelenski ile görüşebileceğini söyledi.

Putin ne talep ediyor?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenskiy ile görüşme için öne sürdüğü 5 talep şu şekilde:

Ukrayna'nın NATO konusunda tarafsızlık ilan etmesi ve anayasasını bu şekilde düzenlemesi

Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması

Bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk devletlerinin, hak iddia ettiği sınırlar çerçevesinde tanınması

Ukrayna'da Ruslara, Rusçaya ve Rus kültürüne yönelik baskıların sona erdirilmesi

Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması.

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