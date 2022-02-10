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Ekonomi Gece yarısı harekete geçtiler! Benzin ve motorine gizli zam
Ekonomi

Gece yarısı harekete geçtiler! Benzin ve motorine gizli zam

Bazı akaryakıt istasyonlarının benzin ve motorine gece yarısı gizli zam yaptığı iddia edildi. Gece yarısı yapılan zamla birlikte benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa, motorinin litresinin ise 5 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükselltiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:31:00 -
Gece yarısı harekete geçtiler! Benzin ve motorine gizli zam

Bugün gelen bir haber benzin ve motorine gizli zam yapıldığını ortaya çıkardı.

Akaryakıt zamlarına bir yenisizi daha eklendi. Büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine ve motorine gece yarısı gizli zam yaptı. KRT'nin haberine göre, yeni zamlar birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı şöyle gerçekleşti.

- Gizli zammın ardından benzinin litresi 15 TL 27 kuruştan, 15 TL 29 kuruşa çıktı.
- Motorinin litresi de 15 TL 51 kuruştan, 15 TL 53 kuruşa yükseldi.

Katkılı benzin ve motorinin satış fiyatı, normaline göre 2’şer kuruş daha pahalı. Geçen hafta da benzin ve motorine 3’er kuruş “gizli” zam yapılmıştı. Bununla ilgili kaynaklar korkutan bir açıklama yaptı.

Kaynaklar, Ocak ayı içinde de peş peşe benzin ve motorin fiyatlarının kamuoyuna açıklanmadan 2 ya da 3’er kuruş artırıldığını kaydederek, “Bu yolla akaryakıt dağıtım ve bayi kar marjlarının artırılması hedefleniyor. Bu artışların izleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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