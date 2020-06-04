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Aktüel

Gece yarısı açık görülen içkili köfteci dükkanına 3 bin 150 TL ceza

Kırklareli’de gece saatlerinde içkili köfteci dükkanının açık olduğunun tespit edilmesi üzerine, işletmenin sahibine 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:28:32 -
Gece yarısı açık görülen içkili köfteci dükkanına 3 bin 150 TL ceza

Kırklareli’de gece saatlerinde içkili köfteci dükkanının açık olduğunun tespit edilmesi üzerine, işletmenin sahibine 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı.


Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Celaliye köyünde saat 01.00 sıralarında, jandarmanın devriye faaliyeti esnasında Z.T. isimli şahsa ait içkili köfteci dükkanının açık olduğu tespit edildi. İşletme sahibine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı.

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