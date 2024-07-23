Gece uyurken kasları geliştiriyor: Yumurtadan 25 kat fazla protein içeriyor! Raflarda kapış kapış gidiyor!
Yumurta, uzun yıllardır protein açısından zengin bir besin olarak bilinir. Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurtadan daha fazla protein içeren pek çok alternatif besinin bulunduğunu ortaya koyuyor. İşte günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilecek bazı sağlıklı ve zengin alternatifler...
Birazdan öğreneceğiniz besinler , protein ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli vitamin ve minerallerle sağlığınıza katkıda bulunur. Yumurta yerine tercih edebileceğiniz bu alternatifler sayesinde, dengeli ve zengin bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz.
1. Fasulye
Posta gazetesinin haberine göre sadece 1 bardak pişmiş siyah fasulye, 15 gram protein ve 15 gram doyurucu lif içerir.
2. Mercimek
Fasulye gibi mercimek de baklagiller ailesindendir ve oldukça besleyicidir. Sadece 1 fincan pişmiş mercimek yaklaşık 18 gram protein içerir.
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3. Nohut
Bir fincan pişmiş nohut yaklaşık 15 gram protein ve 13 gram lif sağlar.
4. Kinoa
Pirinç yemeyi seviyor ancak daha fazla proteine ihtiyaç duyuyorsanız, kinoayı deneyin. Kinoa, 1 fincan pişmiş porsiyonda 8 gram protein ve 5 gram lif sağlayan bir tahıldır.
5. Kavuzlu Buğday
Farro, yani kavuzlu buğday, eski bir buğday tahılıdır. Çeyrek fincan kuru farro başına 6 gram protein içerir. Bu da yaklaşık ½ fincan pişmiş farroya eşittir.
6. Tam Buğdaylı Makarna
Geleneksel olarak protein açısından zengin bir gıda olarak düşünülmese de, 1 bardak pişmiş tam buğday makarna 7 gram protein sağlar.