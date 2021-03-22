Gece tavan yapmıştı! Dolar ve altında hızlı geri çekilme
Asya piyasalarının açılışıyla 8,35 seviyelerine kadar yükselene dolar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasının ardından düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 8 TL'nin altına inereK 7,70 seviyelerine kadar düştü. Gece 473 TL'yi geçen gram altın ise 436 TL'ye kadar geriledi.
Asya’da ilk işlemlerde dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetmesi sonrası sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan gelen son dakika açıklamasıyla dolarda geri çekilme yaşandı.
Bakan konuştu, dolar düşüşe geçti
Piyasalara önemli mesajlar veren Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak. Liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek." dedi.
Dolar geri çekiliyor
Bakan Elvdan'dan gelen açıklama sonrası dolar kurunda geri çekilme başlayarak 7,70 TL'ye kadar geriledi.
Altında son durum
Dolardaki yükselişle beraber 473 TL'ye çıkan gram altın kurdaki geri çekilme sonrası 437 TL seviyesine kadar düştü.
Euroda son durum
Gece saatlerinde sığ piyasalarda yaşanan spekülatif hareket sonrası 9,68 TL seviyesini gören Euro'da sabah saatlerinde 9,37 TL seviyesine çekildi.