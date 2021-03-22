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Ekonomi Gece tavan yapmıştı! Dolar ve altında hızlı geri çekilme
Ekonomi

Gece tavan yapmıştı! Dolar ve altında hızlı geri çekilme

Asya piyasalarının açılışıyla 8,35 seviyelerine kadar yükselene dolar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasının ardından düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 8 TL'nin altına inereK 7,70 seviyelerine kadar düştü. Gece 473 TL'yi geçen gram altın ise 436 TL'ye kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 09:36:00 -
Gece tavan yapmıştı! Dolar ve altında hızlı geri çekilme

Asya’da ilk işlemlerde dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetmesi sonrası sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan gelen son dakika açıklamasıyla dolarda geri çekilme yaşandı.

Bakan konuştu, dolar düşüşe geçti

Piyasalara önemli mesajlar veren Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak. Liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek." dedi.

Dolar geri çekiliyor

Bakan Elvdan'dan gelen açıklama sonrası dolar kurunda geri çekilme başlayarak 7,70 TL'ye kadar geriledi. 

Altında son durum

Dolardaki yükselişle beraber 473 TL'ye çıkan gram altın kurdaki geri çekilme sonrası 437 TL seviyesine kadar düştü.

Euroda son durum

Gece saatlerinde sığ piyasalarda yaşanan spekülatif hareket sonrası 9,68 TL seviyesini gören Euro'da sabah saatlerinde 9,37 TL seviyesine çekildi.

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Yorumlar

Putsavar

İSTERSE DOLAR 100 LİRA OLSUN ALTINNIN GRAMI 5000 TL OLSUN.ÖLÜMÜNE REİS ÖLÜMÜNE ÜMMET.BİZ MÜSLÜMANLARIN DOLARLA YÜROYLA İŞİ OLMAZ FAİZLE İŞİ OLMAZ.HAMDOLSUN HERŞEYİMİZ VAR.DOLARCI FAİZCİ ZİHNİYET ECNEBİ YAHUDİ REİS DÜŞMANI CAAAHAAPELİİİİLERDİR
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selim

aynen katiliyorum
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