Gece öksürüğünü kesmek için doğal yöntemler

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir.

Öksürme kendi başına oldukça rahatsız ediciyken, uykusuz gecelere neden olduğunda çekilmez bir hal alır. Gece öksürüğü, yatak odasını sizinle paylaşan herkes için bir sıkıntıdır. Gece öksürüğünün ana nedenlerinden biri olan boğaz kaşıntısını önlemeye yönelik ipuçlarından faydalanarak daha iyi uyuyabilirsiniz.

Doğal yöntemler

Bal kullanmak

Bal iltihaplı dokudan ödemi çekmeye yardımcı olarak şişlik ve ağrının azalmasını sağlar. Balı sıcak su ile karıştırarak veya kendi başına kullanabilirsiniz. Bebeklerde botulizme neden olabileceği için, 12 aydan küçük çocuklara bal verilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcak duş almak

Yatmadan önce sıcak bir duş almak yalnızca rahatlamanızı sağlar. Aynı zamanda duşta oluşan buhar, nefes kanallarınızın temizlenmesine yardımcı olarak daha iyi nefes almanızı sağlar. Nane veya okaliptus yağı gibi uçucu yağların birkaç damla eklenmesi tıkanıklığın temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Bitkisel çaylar

Yatmadan önce içeceğiniz kafeinsiz sıcak bitki çayları, boğazınızdaki gıcığı hafifletmeye ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Nane çayı gibi çaylar, balgam söktürücü görevi görür ve kalın mukus tabakasının parçalanmasına yardımcı olur. Papatya çayı rahatlamanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olurken, zencefil çayı da öksürük giderici çaylar arasında yer alır.

Zencefil, fesleğen ve bal karışımı

Orta büyüklükteki bir zencefil yumrusunu parçalayın ve birkaç kutsal fesleğen yaprağını bir kaseye koyun ve iyice ezin. Bir elek veya tülbent kullanarak suyu başka bir kaba süzün. Bu suyu bir çorba kaşığı balla ve ılık suyla karıştırın. Karışımı yatmadan önce içmek, boğaz ağrısını hafifletir ve gece öksürüğünü kesmek için yardımcı olur.

İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal.

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Ancak geçmeyen balgamlı, kuru, aşırı öksürük adına doktora gidilmesi gerekmektedir. Bu hastalıklar adına dahiliye ya da kulak burun boğaz bölümlerine gitmek gerekir. Çocuklardaki öksürüğe, çocuk doktorları da bakabilirler.