Gece kuru öksürük neden olur, nasıl geçer? Gece kuru öksürüğü önlemenin yolları

Öksürük 8 haftadan uzun sürüyorsa kronikleşmiştir. Sigara içmeyenlerde rinit, sinüzit, geniz akıntısı, alerjik veya enfeksiyondan kaynaklı nedenlere bağlı olarak gece kuru öksürük görülebilmektedir. Ayrıca astım, gastroösefagial reflü, kalp yetmezliği, bazı tansiyon ilaçları da gece kuru öksürük yapabilmektedir. Sigara içenlerde ise en sık neden kronik bronşittir. Daha az sıklıkla akciğer dokusunda oluşan hastalıklar da gece öksürüğü yapabilir.

Kuru Öksürüğün Tedavisi Nedir?

Kuru öksürüğü olan hastalarda öksürük 8 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Hastalık hikayesi, fizik muayene, akciğer röntgeni, solunum fonksiyon testi ile değerlendirilerek öksürük nedeni tespit edilip tedavi planlanmalıdır. Hastalık hikayesi önemlidir. Öksürüğün başlangıcı nasıl, ek solunum hastalığı var mı, sigara içimi, çevresel ve mesleki inhalasyonla temas, alerji atopi durumu, ek ilaç kullanımı özellikle bazı tansiyon ilaçları gece öksürüğün tetikleyebildiği için her hastada sorgulanmalıdır. Her hastanın öksürük nedeni tespit edilerek nedene yönelik tedavi planlanır. Tedavi nedene yöneliktir. Nazal steroid, inhaler steroidler, betamimetikler, oral steroid kürü, reflü tedavisi için ilaçlar, antibiyotikler, antihistaminler ve montelukast tedavide kullandığımız seçeneklerdir.

Gece Kuru Öksürüğü Önlemenin Yolları

Gece öksürüğü pek çok farklı rahatsızlıktan kaynaklanabilir. Ancak genel olarak başı yükseltmek için çift yastıkla uyumak, bir bardak su içmek, uyumadan önce ortamı havalandırmak gibi önlemler, öksürük krizinin geçmesini sağlayabilir. Yetişkinlerde ve çocuklarda gece öksürük ataklarına yardımcı olabilecek çeşitli rahatlatıcı yöntemlerde vardır.

Öksürükler genelde gece saatlerinde uyku pozisyonu için yatağa uzanıldığında artar. Geceleri gelen yoğun öksürük yüksek bir ya da iki yastık kullanarak başının gövdeden yukarıda kalmasını sağlamak gibi çok basit bir yöntemle azaltılabilir.

Yine reflü kaynaklı öksürükleri önlemek için uyumadan en az 2,5 saat önce yemek yemenin bırakılması faydalıdır. Ayrıca uyurken yüksek yastık kullanmakta fayda vardır.

Kişinin genel sağlığında problem olmaması halinde yatak odasında nemlendirici cihazlar kullanılarak ortam havasının nemlenmesi sağlanabilir.

Uyunan odada toz birikimini önlemek, Yatak, yastıkların ve nevresimleri sık sık değiştirmek, yatak odasında halı gibi tekstil ürünlerini bulundurmamak faydalı olabilir.

Yatmadan önce bal ve bitkisel çay karışımı içmek boğazdaki mukusun gevşemesine yardımcı olur.

Bol sıvı tüketmek boğazın nemlenmesine yardımcı olarak tahriş edicilerin etkisini azaltır. Günde en az sekiz bardak su içmek, bitkisel çay veya limonlu ılık su tüketmek gece öksürüklerini hafifletir.

Zencefil, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Kuru öksürük ve astım öksürüğünün yanı sıra görülebilen bulantıyı ya da ağrıyı hafifletebilir