Gece kulübü yine can aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İtalya'nın Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdiham sonrası 6 kişi ölürken en az 50 kişi de yaralandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 10:59
İtalya'nın Adriyatik kıyısında bulunan Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ancona polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.
Durumu ağır olanlar var
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. İzdihama neyin neden olduğu bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YORUM YAZ