0553 313 94 23

Gece kulübü yine can aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtalya'nın Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdiham sonrası 6 kişi ölürken en az 50 kişi de yaralandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:59
Gece kulübü yine can aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtalya'nın Adriyatik kıyısında bulunan Corinaldo kentinde bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ancona polis şefi Oreste Capocasa yaptığı açıklamada, Corinaldo'da çoğunlukla gençlerin bulunduğu bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Durumu ağır olanlar var

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. İzdihama neyin neden olduğu bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:59
  1. Corinaldo
  2. gece kulübü

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan42 dk önce
    ENAM 32 inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan müjdeyi açıkladı: Bugün yola çıkıyor!
  1. Bakan müjdeyi açıkladı: Bugün yola..
  2. Adana'da belediye binasındaki silahlı..
  3. "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den..
  4. "ABD'nin silahları El Kaide ve DEAŞ'ın..
  5. CHP Zonguldak ilçe belediye başkan..
  6. Çok sayıda partinin kanunsuz parası..
  7. İklim Değişikliğiyle Mücadele Sempozyumu
  8. "Mayo kardeşliği"ne bakanlık desteği
  9. Uluslararası İslam ve Ekonomi..
  10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
  11. Badmintonda uluslararası heyecan
  12. "Masa tenisinde Çin hegemonyasını..
  13. Anneliği ötelemek aile kurumunu bitirir
  14. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
  15. Melih Gökçek sosyal medyadan..
  16. Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal..
  17. Türkiye, doğal gaz cihazlarında..
  18. Kiracılara müjdeli haber! TBMM'de..
  19. İngiliz devi Eljif Elmas'a kancayı taktı
  20. Siyasi parti mali denetimleri
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Türbanlı anneler ve seküler kızları
Türbanlı anneler ve seküler kızları

Günün Karikatürü

8 Aralık 2018
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor