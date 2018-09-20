'Gece Kartalları'ndan hırsıza suçüstü
Gece Kartalları olarak da bilinen gece bekçileri, İstanbul'da hırsızlık şüphelisi bir kişiyi suçüstü yakaladı.20 Eylül 2018 Perşembe 14:29
Fatih’te, hırsızlık şüphelisi bir kişi "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçilerince suç üstü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Kartalları, sabah saatlerinde bir apartmanın birinci katına tırmanan hırsızlık şüphelisi D.E.’yi (18) suçüstü yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, Gece Kartalları tarafından polis merkezine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ