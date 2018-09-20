THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

'Gece Kartalları'ndan hırsıza suçüstü

Gece Kartalları olarak da bilinen gece bekçileri, İstanbul'da hırsızlık şüphelisi bir kişiyi suçüstü yakaladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:29
'Gece Kartalları'ndan hırsıza suçüstü

Fatih’te, hırsızlık şüphelisi bir kişi "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçilerince suç üstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Kartalları, sabah saatlerinde bir apartmanın birinci katına tırmanan hırsızlık şüphelisi D.E.’yi (18) suçüstü yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, Gece Kartalları tarafından polis merkezine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:29
  1. Gece Kartalları
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Laminat parkede kanser tehdidi
    1. Laminat parkede kanser tehdidi
    2. Japonya İran'a şok! ABD yaptırımları..
    3. Adliyede skandal olay! Savcı katibinin..
    4. İdlib, Esed Rejimi'nin beslediği..
    5. Apandisit çocuklarda çabuk patlıyor
    6. Büyük vurgun! 15 milyonu alıp yıllık..
    7. Bahçeli, Katar'ın hediye ettiği uçakla..
    8. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    9. TEKNOFEST'te dev yarış! Kenan Sofuoğlu..
    10. Azerbaycan’dan TANAP’a ‘Taraggi’ ödülü
    11. Limonu dondur, rendele
    12. AB sınır güvenliği için Sırbistan’ı..
    13. BM'den kritik Türkiye-Rusya açıklaması
    14. Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!
    15. 15 Temmuz gazisine 'Devlet Övünç..
    16. Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok..
    17. TEKNOFEST İstanbul'da nefes kesen..
    18. Muharrem ayı huzurun başlangıcıdır
    19. Bebeğinizin dili paslı görünüyorsa...
    20. Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Bunun..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü