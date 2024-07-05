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Teknoloji Gece görüşlü dürbünler nasıl oluyor da zifiri karanlıkta bile görmeyi sağlıyor?
Teknoloji

Gece görüşlü dürbünler nasıl oluyor da zifiri karanlıkta bile görmeyi sağlıyor?

Yeniakit Publisher
2024-07-05 15:23:00 -
Gece görüşlü dürbünler nasıl oluyor da zifiri karanlıkta bile görmeyi sağlıyor?

Genellikle askerî amaçlarla kullanılan gece görüş gözlüklerinin veya dürbünlerinin karanlıkta etkili bir şekilde görüş sağlamasının ardında farklı teknolojiler yatıyor.

Genellikle askerî amaçlarla kullanılan gece görüş gözlüklerinin veya dürbünlerinin karanlıkta etkili bir şekilde görüş sağlamasının ardında farklı teknolojiler yatıyor.
Bir casus filmi ya da dizisi izlediyseniz karanlıkta özel gözlükler ve dürbünler kullandıklarını görmüşsünüzdür.

Peki bu gözlükler veya dürbünler nasıl oluyor da zifiri karanlıkta bile görmeyi sağlıyor? Çalışma prensibini anlatalım.
Göremediğimiz ışıklar da var.

Bizim çıplak gözle göremediğimiz, kızılötesi ve ultraviyole ışık gibi farklı ışık türleri var. İnsan vücudu dahil olmak üzere sıcak nesneler, kızılötesi ışık şeklinde bir miktar ısı yayıyor.

Gece görüş gözlükleri de bu kızılötesi ışığı yakalamak için termal görüntüleme teknolojisini kullanıyor. Böylece nesnelerin ürettiği ısı miktarıyla karanlıkta olup bitenler görülebiliyor.

Görüntü iyileştirme teknolojilerinden faydalanıyor.
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Görüntü iyileştirme teknolojisini kullanan gözlükler veya dürbünler, mevcut tüm ışığı topluyor. Protonları, ortam ışığından alarak elektronlara dönüştürüyor. Bu elektronlar kimyasal ve elektriksel olarak siyah beyaz bir görüntü sunuyor.

Yani karanlık gecelerde bile küçücük ışık parçalarını güçlendirerek gece görüşünü artırıyor.

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