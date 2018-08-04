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Gece denize girmek isteyen genç feci şekilde can verdi

Edirne'de gece denize girmek için denize kurulan kaydıraktan atlayan genç başını kuma çarpınca hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:35
Gece denize girmek isteyen genç feci şekilde can verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde denizde kurulan platformun üzerinden denize atlayan genç, başını kuma çarpması sonucu boynu kırılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erikli Sahili'nde, gece arkadaşları ile denize girmek isteyen 18 yaşındaki Alperen Sındım suda bulunan platformun üzerindeki su kaydırağından denize atladı.

SIĞ YERE DENK GELDİ

Sığ yere denk gelerek başını kuma çarpan Alperen Sındım, boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı. Kıyıya çıkartılan Sındım, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Alperen Sındım, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sındım'ın cesedi, hastane morgunda savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:35
  1. Edirne
  2. Keşan
  3. Erikli Sahili
  4. Alperen Sındım
  5. Keşan Devlet Hastanesi
  6. İstanbul Adli Tıp Kurumu

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