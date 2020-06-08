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Aktüel

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yapımı devam eden park ve bahçeleri inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:26:53 -
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yapımı devam eden park ve bahçeleri inceledi.


Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla yeni parkların yapım çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenikent’te kaykay pistinin yanı sıra, Köşklüçeşme, Gaziler ve Beylikbağı’nda da yeni park inşa ediyor. Yapılan çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklar ve gençler bizim önceliğimiz. Çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynayıp enerjilerini harcayabilecekleri yeni parklarımızı kazandırmak üzere çalışıyoruz. İçerisinde oyun grupları, fitness spor aletleri, kamelyaların yanı sıra basketbol, voleybol ve mini futbol alanlarının da yer alacağı entegre parklarımızı ilçemizin mahallelerine kazandıracağız. Pandemi döneminde sağlıklı kalabilmeleri için evlerinde kalmak zorunda olan evlatlarımız, bu yeni parklarımızda gönüllerince eğlenerek zaman geçirebilecek. Parklarımız şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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