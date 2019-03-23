Gebze’nin yan yolları artık daha düzenli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Kirazpınar köprüsü ile Tembelova OSB girişi arasında kalan yan yollarda yeni düzenlemeye gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik dolaşım planı ve karayolu uygulama projesi ile Gebze İlçesi Kirazpınar köprüsü ile Tembelova OSB giriş kapısı arasında kalan kesimde trafik düzenlemesi yeniden yapıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından Gebze ilçesinde yapılan çalışmalarda Yeni Bağdat Caddesi, Gençlik Caddeleri ve Tem Otoyolu yan yolları ile kesişiminde kalan kavşaklar arası, yan yollar düzenlendi. Mevcut durumda Tem Otoyolu yan yollarında çift yönlü trafik akışı bulunmaktaydı. Köprülerin bulunduğu kesimlerdeki kavşaklarda trafik ışıkları nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi için Kuzey ve Güney yönlerindeki yan yollar yeniden düzenlendi. Proje kapsamında 2x1 olan yan yollar, 1x3 olacak şekilde kuzey ve güney yönlerinde revize edildi. Mevcut durumda kuzey ve güney yan yollardaki kapasite tek yönde üç katına çıkarılmış ve sinyalizasyona bağlı kavşaklarda yapılan düzenleme ile birlikte faz sayılarında da azalmalar sağlandı.

Gebze ilçesi için önemli bir geçiş güzergahı olan Kirazpınar Köprüsü ile Tembelova OSB giriş kapısı arasında kalan kesimde yeniden trafik düzenlemesi yapıldı. Kirazpınar Köprüsü kuzeye doğru tek yön, Tembelova Köprüsü ise güneye doğru tek yön hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. İki köprü arasında yer alan Tem Otoyolu viyadük altı geçişinde U dönüşlerine imkan verecek yeni düzenlemeler eklendi. Oluşturulan yeni trafik düzeni doğrultusunda; Gençlik Caddesi’nde Tem Köprüsünden kuzeye doğru geçişler yasaklandı. Tembelova Osb Girişleri yeni oluşturulan viyadük altı geçiş kullanılarak sağlanacak. Kirazpınar Konutlarına gidiş düzenlenen ve 3 şeride çıkarılan güney yan yol üzerinden sağlanacak. Kuzeyde yer alan OSB girişleri yeni oluşturulan viyadük altı geçiş kullanılarak ya da mevcut güney yan yol kullanılarak Mutlukent Kavşağı ile sağlanacak.

Yeni Bağdat Caddesi’nde Tem Köprüsü’nden güneye doğru geçişler yasaklandı. Güney yan yol geçişleri Kirazpınar Köprüsü’nden ve 3 şeride çıkarılan kuzey yan yol ve yeni oluşturulan viyadük altı geçiş kullanılarak sağlanacak. Tembelova OSB girişleri Kirazpınar Köprüsü’nden ve 3 şeride çıkarılan kuzey yan yol üzerinden sağlanacak. Kirazpınar konutlarına gidiş geliş Kirazpınar Köprüsü üzerinden sağlanacak. Kuzeyde yer alan OSB Girişleri, düzenlenen Kirazpınar Köprüsünden ve 3 şeride çıkarılan kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.