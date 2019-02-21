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Gebze’deki 7 katlı otoparkın bodrum kat betonları döküldü

Gebze kent merkezine araçların park yeri sorununun çözülmesi amacıyla yapılan 7 katlı otoparkın bodrum katının betonları döküldü.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:01
Gebze’deki 7 katlı otoparkın bodrum kat betonları döküldü

Gebze kent merkezine araçların park yeri sorununun çözülmesi amacıyla yapılan 7 katlı otoparkın bodrum katının betonları döküldü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze kent merkezinde 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. 1’inci ve 2’nci bodrum katlarının betonlarını döken ekipler, 3’üncü bodrum katının beton atma işine başladı. Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede ayrıca izolasyon çalışmaları da başlarken radye temel demir beton imalatları tamamlandı.


3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek. 7 gün 24 saat kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:01
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