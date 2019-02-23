Gebze’de üst geçit çalışmaları tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze İstanbul Caddesi yaya üst geçidi tamamlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğini düzenlemek için yaptığı çalışmaların yanı sıra yayaların trafik içerisinde rahat seyahat edebilmesi içinde uygulamalar gerçekleştiriyor. Trafiğin yoğun aktığı noktalarda yaya köprüleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi karşıdan karşıya geçişleri daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde inşa edilen yaya üst geçidindeki çalışmalarda sona gelindi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze İstanbul Caddesi üzerinde inşa edilen yaya köprüsü, yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişlerini sağlayacak. İstanbul Caddesi ile Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi kesişiminin batısında inşa edilen köprü, öğrenciler için de önemli bir geçiş olacak. Caddenin güneyinde yer alan Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu öğrencileri okulun önünde yapılan köprüden geçerek okula rahatça ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.Proje kapsamında tamamlanmak üzere olan yaya üst geçinde büyükşehir belediyesi personelleri tarafından son rötuşlar yapılıyor. 42 metre uzunluğunda yapılan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa edildi. Köprü 5.60 metre yüksekliğine sahip olan köprüde 2 adet asansör yer alıyor. Köprüde 140 ton yapı çeliği kullanıldı. Köprünün yürüyüş kısmında 255 metrekare cam korkuluk yapıldı. Köprüye aydınlatma için direk ve yer armatürleri yerleştirildi.