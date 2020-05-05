Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına demir bariyer koyarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların pazar içerisine alınmayacağı konusunda kontrolü sağlayıp, pazar girişinde dezenfektan standı kuruyor. Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşlara ve esnaflara düzenli olarak maske dağıtıyor. Pazarcılara genelge kapsamında maske ve eldiven takmaları, kişisel hijyen kurallarına uymaları, yoğunluğu dağıtmak için tezgâhlar arası 3 metre kuralının ihlal etmemeleri, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem uyguluyor.

Pazarlarda denetimlerin aynı yoğunlukta devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi-Pazar günleri kurulan semt pazarlarının Cuma günleri kurulması uygulamasının devam edeceği bilgisi de verildi.