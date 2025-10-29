  • İSTANBUL
Gebze'de çöken binadan acı haber geldi
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gebze'de çöken binadan acı haber geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gebze’de metro inşaatının yakınlarındaki 5 katlı bina çöktü, enkaz altında 5 kişinin kaldığı açıklandı. Enkazdan ilk ses alındı, zamanla yarış başladı. Ayrıca enkaz altındaki bir kişiyle de iletişim kuruldu.

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

 Saatler sonra bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından ölü olarak çıkarılan kişinin kimliğinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz dakikalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan kişinin kimlik bilgisinin paylaşılacağı öğrenildi.

Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, enkaz altından kadın sesi geldiğini söyledi.

 

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu. Henüz bir temas yok maalesef" dedi.

Ayrıca ailenin binanın 2. katında oturduğu kaydedildi.

 

Ayrıca enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir (14), Dilara Bilir(18), Muhammed Emir Bilir (12) olduğu öğrenildi. Çocukların yaşlarının ise 12,14 ve 18 olduğu kaydedildi.

