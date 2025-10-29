  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında 5 kişilik Bilir ailesini kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

#1
Foto - Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki 7 katlı bina sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında 5 kişilik bir ailenin olduğu belirlendi. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

8 BİNA MÜHÜRLENDİ Öte yandan çöken binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

#3
Foto - Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

SON DURUM NE? Faciaya ilişkin son bilgileri ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş paylaştı. Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, şöyle devam etti: "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı."

#4
Foto - Gebze’de Çatlak Büyüyor! Çöken Bina Sonrası Şok Adım

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız" diye konuştu. Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Gündem

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından tutuklanmasını ve iddiaları "Tam ajan faaliyeti" olarak yorumlayan gazeteci Nedim Şener, şimdi ..
Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi
Gündem

Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları mahkeme salonuna taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun sorulara ciddi yanıtlar verme..
AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı
Dünya

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Avrupa, Rus korkusunu iliklerine kadar yaşıyor. Korkudan silahlanan ve askerliği zorunlu hale getirmeye başlayan Avrupa’da bir çok ülke gibi..
AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi
Siyaset

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üre..
AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı
Gündem

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önemli bir karara imza atarak Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut..
Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım
Gündem

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de düzenlenen ‘Küresel Vicdan’ söyleşisinde “Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23